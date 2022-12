Mit dem symbolischen Spatenstich ist der Startschuss für das Bauprojekt Wohnpark Am Brabrinke an der Stadtgrenze zwischen Laatzen und Hannover gefallen. Bis Ende 2025 entstehen dort 165 neue Wohnungen – gegen einige Widerstände.

Hannover. Es ist so weit: Mit dem symbolischen Spatenstich ist am Donnerstag der Startschuss für das Bauprojekt Wohnpark Am Brabrinke an der Stadtgrenze zwischen Laatzen und Hannover gefallen. Auf dem ehemaligen Grabeland an der Hildesheimer Straße entsteht nun für 70 Millionen Euro eines der exklusivsten Wohnquartiere der Stadt: 165 Wohnungen, 50 davon geförderte Sozialwohnungen. Auch eine Kita, Gewerberäume und Büros sind auf der rund 15.000 Quadratmeter großen Fläche vorgesehen.