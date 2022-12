﻿2,8 Millionen Corona-Impfungen: Region Hannover zieht positive Bilanz

2,8 Millionen Corona-Impfungen: Die Region Hannover zieht zum Abschluss der Impfkampagne eine positive Bilanz. Die Quote in der Region Hannover ist höher als im Landesdurchschnitt.

Eine der letzten Impfungen: Patrick Otoo impft am Donnerstag im Impfzentrum am Zoo.

Hannover. Bis zu 82 mobile Impfteams gleichzeitig im Einsatz mit insgesamt 372.500 Impfungen und eine überdurchschnittliche Quote: Die Region Hannover und die Hilfsorganisationen haben am Donnerstag eine positive Bilanz gezogen. Silvester endet die Arbeit der mobilen Teams, danach wird ausschließlich in Arztpraxen geimpft. Das Land hat die Impfteams bezahlt, die Finanzierung läuft jetzt aus.

Die mobilen Teams der Hilfsorganisationen, einige von ihnen waren auch an festen Orten im Einsatz, haben von Oktober 2021 bis zum Dezember 2022 ihre Dienste angeboten. Zuvor hatte es das zentrale Impfzentrum der Region und der Landeshauptstadt auf dem Messegelände gegeben. Den gesamten Zeitraum über haben auch niedergelassene Ärzte geimpft. Insgesamt hat es bisher in der Region 2,8 Millionen Impfungen gegeben.

Impfen beim Maschseefest und im Stadion

In den vergangenen 15 Monaten ist fast jede dritte Corona-Impfung durch die Teams verabreicht worden. Der Monat mit den meisten Impfungen war der Dezember 2021 – da wurden 156.362 Menschen gepikst. Am 22. Dezember 2021 gab es die meisten Impfungen: 8852. Der am besten besuchte Standort war die Ernst-August-Galerie mit rund 28.700 Impfungen. In den vergangenen Monaten und Wochen war die Zahl stark zurückgegangen.

Die überdurchschnittliche Impfquote in der Region hänge auch mit den mobilen Teams zusammen, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD): Denn diese hätten Impfungen auch an besonderen Orten angeboten, wie zum Beispiel im Stadion bei Heimspielen von Hannover 96 und beim Maschseefest. In der Region haben 84,2 Prozent der Bürger mindestens zwei Impfungen, in Niedersachsen sind es dagegen nur 77,6 Prozent. Das Ziel, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich schnell und unbürokratisch vor einem schwerer Verlauf einer Corona-Erkrankung zu schützen, sei gelungen, meint Krach.

Zufrieden: Regionspräsident Steffen Krach (neben Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau, zieht eine positive Bilanz. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Krach hob die Möglichkeit zur Impfung für Kinder hervor. Die Region hatte das Angebot am 15. Dezember vergangenen Jahres gestartet und sei damit bundesweit ein Vorbild gewesen. Sogar Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte das Kinderimpfzentrum im Urwald-Panorama am Zoo besucht. Krach erwähnt auch die Panne, bei der 21 Kinder versehentlich den stärker dosierten Impfstoff für Erwachsene erhalten hatten. „Das hat uns ganz besonders geärgert“, sagt er.

Von Mathias Klein