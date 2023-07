﻿Erinnerungen an 20 Jahre Hannovers „Sommernachtstraum“

Hannover. Es sei schon verrückt, sagt Mirja Regensburg: „Hinter jeder Hecke im Großen Garten steckt eine Erinnerung. Ich war ja auch privat Helena, war hier verliebt, unglücklich verliebt, in fester Beziehung, Single – wir sind alle erwachsen geworden in dieser Produktion.“ Diese Produktion, das war der „Sommernachtstraum“ von Herrenhausen, ein Musical. Neugedichtet von Heinz Rudolf Kunze, mit Musik von Heiner Lürig, der größte Theatererfolg, den Hannover je haben sollte. Am 31. Juli vor 20 Jahren war die Uraufführung; Regensburg spielte eine der Hauptrollen und nutzte den Schub. Heute ist sie eine der bekanntesten Comedy-Frauen Deutschlands.

„20 Jahre? Ich sage immer: 20 Kilo“, so Regensburg. Die 1975 geborene Kölnerin mag es, mit großer Leichtigkeit über gewichtige Themen zu sprechen. Sie gilt als Erfinderin der „Muffin-Jeans“ (eng am Körper, „und oben quillt der Teig raus“), verbreitet in ihren Programmen Optimismus und positives Denken, auch dem eigenen Körper gegenüber, und das inzwischen auch als Stammgast beim Kleinen Fest.

Die Geburt einer Komödiantin

Sie hatte eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau hinter sich, ein Musical-Studium an der Stage School of Music, Dance & Drama in Hamburg und etliche Rollen an diversen Stadttheatern hinter sich, als Kunze und Lürig sie für den „Sommernachtstraum“ casteten. „Ich entscheide oft intuitiv und begreife die Gründe erst Jahre später“, erinnert sich Lürig. Regensburg war die perfekte Helena, eine Sterbliche, die in der Shakespeare-Komödie mit oft urkomischem Ergebnissen Opfer der Ränkespiele eines Feenreichs wurde. Elf Jahre lang, bis zur Dernière im Jahr 2014, war sie dabei.

Hannovers „Ein Sommernachtstraum“ im Gartentheater: Szene mit Florian Lüdtke (von links), Sebastian Strehler, Milica Jovanovic und Mirja Regensburg – rechts im Hintergrund Jens Krause als Puck. © Quelle: Natalie Becker

Unvergessen Jens Krause als Kobold Puck und „Schabernack der Nacht“, unvergessen auch das Narrenspiel der Handwerker, die plötzlich Kunzes größten Hit „Dein ist mein ganzes Herz“ mit neuem Text anstimmen: Der Satz „Wenn das nicht Liebe ist, dann muss es Shakespeare sein“ wurde in Hannover zu einem geflügelten Wort. „Kein anderes Stück in der Geschichte dieser Stadt ist länger gespielt worden“, sagt Kunze. „Das ist auch für mich eine seltene Erfahrung: dass ich den Geschmack der Mehrheit der Leute so gut treffe.“

Shakespeare als Herausforderung

Wolfgang Besemer, inzwischen verstorbener Mitgründer von Hannover Concerts, hatte Kunze und Lürig mit Gerhard Weber, dem damaligen Intendanten der Landesbühne, und Hans Nolte vom Stadtmarketing zusammengebracht. Seitens der Stadt waren Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg und sein Kulturdezernent Harald Böhlmann (auch Erfinder des Kleinen Fests) im Boot. Für eine Sommerbespielung des Gartentheaters sollte eine Neuübersetzung des „Sommernachtstraums“ mit ein paar Liedern her.

Unvergessen: Jens Krause als Puck (links, mit Michael Ophelders) in „Ein Sommernachtstraum. © Quelle: Philipp Von Ditfurth

„Shakespeare ist schon eine besondere Herausforderung, die Hausnummer schlechthin als Übersetzer“, sagt Kunze. „Ich habe versucht, meinen eigenen Ton zu finden, ein bisschen flapsiger, lockerer, zeitgemäß komischer. Ich habe mir meine eigene Freiheit gegenüber William erkämpft.“ Lürig, ehemaliger Leiter von Kunzes Band Verstärkung, schrieb Songs, die so gut ankamen, dass klar war: Es wird ein Musical. Und es traf einen Nerv: Der „Sommernachtstraum“ war im besten Sinne Volkstheater. „Es wurde ja auch Kult“, sagt Lürig, „so etwas wie Hannovers ,Rocky Horror Show’.“ Zwei weitere Shakespeare-Musicals, „Kleider machen Liebe oder Was ihr wollt“ und „Der Sturm", erreichten nie diese Beliebtheit.

Publikumsmagnet: Mirja Regensburg beim Kleinen Fest im Großen Garten 2023. © Quelle: Nancy Heusel

Regensburg habe früh gemerkt, „dass die Leute, wenn ich lustig gucke, darauf reagieren“. Weber habe sie irgendwann beiseitegenommen und ihr geraten, es als Komödiantin zu versuchen. „Das war immer mein geheimer Wunsch, der der Sängerin unterlag.“ Zufällig fand sie sich irgendwann in der Küche von Comedian Sascha Korf wieder. Zufällig brauchte der für den nächsten Abend eine Bühnenpartnerin. Und noch ein paar Zufälle später landete sie fest im Ensemble von Bill Mockridges Improvisationstheater Die Springmaus in Bonn.

Bei den „beliebtesten Comedians Deutschlands“

2015 war die Premiere ihres ersten Soloprogramms – vor 13 Leuten in der Marlene in Hannover. 2017 trat sie das erste Mal als Komödiantin beim Kleinen Fest auf. Böhlmann sei damals noch skeptisch gewesen („er kannte mich ja nur als die Helena“). Es wurde ein Riesenerfolg. Desimo, der sie für seinen „Spezial-Club“ gebucht hatte, musste zweimal das Kulturzentrum Pavillon und einmal das Theater am Aegi anmieten, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und Böhlmann hat sich bei seiner letzten Kleines-Fest-Saison gebucht – bis 16. Juli auf Bühne 16.

Bis heute ist Hannover ihre Premierenstadt, auch für ihr nächstes Programm „Happy“ (am 22. Oktober im Theater am Aegi). Vorher, am 4. August, ist sie noch bei Sat.1 zu sehen, in der Sendung „Die besten Comedians Deutschlands“. Lürig schreibt weiter Musik, ganz entspannt. Und Kunze hat noch eine Rechnung mit Shakespeare offen: „Mein Lebenstraum war immer der König Lear. Dieses Stück von einem unverstandenen Mann habe ich immer sehr stark auf mich bezogen.“

