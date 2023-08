﻿20 Jahre Planung: Baustart für Kriminaltechnisches Institut in Hannover

Hannover. Die Planungen haben zwei Jahrzehnte gedauert, jetzt soll alles ganz schnell gehen: Der Baustart des neuen Kriminaltechnischen Instituts (KTI) beim Landeskriminalamt (LKA) in Hannover steht unmittelbar bevor. Der erste Spatenstich des 155 Millionen Euro teuren Projekt an der Lavesallee ist für den 21. August geplant. „Das modernste KTI in Deutschland entsteht hier“, sagt LKA-Präsident Friedo de Vries.

Aus Serien wie „CSI“ kennt sie fast jeder: Kriminaltechniker in weißen Anzügen. Wenn ein Gewaltverbrechen geschieht, sind sie schnell am Tatort. Wohnungen oder Wälder werden durchforstet. Selbst der unscheinbarste Fund – ein Haar, Blutspuren oder ein Fingerabdruck – kann der entscheidende Hinweis bei der Suche nach dem Mörder sein. Die meisten Spuren, die mit einem Gewaltverbrechen in Niedersachsen zu tun haben, landen im KTI in Hannover.

Haben große Pläne: LKA-Präsident Friedo de Vries (v.l.), KTI-Leiter Christian Vidal und Bauleiter Tobias Scholz mit dem Modell des neuen Kriminaltechnischen Instituts. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Neubau: Wirkung „für die gesamte Polizei“

Umso wichtiger ist der Neubau. Er werde „für die gesamte Polizei in Niedersachsen Wirkung zeigen“, betont de Vries. Schon in der Vergangenheit seien in spektakulären Fällen „entscheidende Puzzleteile“ zum Vorschein gebracht worden. Zweifel, ob die Ergebnisse Bestand vor Gericht haben, seien nie aufgekommen. Jährlich gebe es 40.000 Untersuchungsanträge, mehr als 250.000 Gegenstände würden eingeschickt. Das KTI sei ein „wesentlicher Baustein der Sicherheitsarchitektur“, sagt de Vries.

Das bisherige Gebäude stößt schon lange an Grenzen, war auch nie als Laborgebäude ausgelegt. Ein Neubau scheiterte immer wieder an den Finanzen. Das ist jetzt anders: Im vergangenen Jahr wurden 155 Millionen Euro für den sechsstöckigen Neubau (21.000 Quadratmeter) mit LKA-Anschluss bewilligt. Ende 2027 soll er fertig sein.

Kriminaltechniker über mehrere Standorte verteilt

Der Einzug bedeute einen „erheblichen qualitativen Sprung“, sagt Christian Vidal (54), seit Anfang Juli neuer Leiter der Abteilung 5 – das KTI. Bislang seien die Experten auf mehrere Standorte verteilt, dabei seien sie auf interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen. Manchmal müsse man sich eben „gemeinsam über ein Asservat beugen“. Entscheidend sei, Hand in Hand zu arbeiten, nicht über mehrere Etagen und Gebäude hinweg. Sonst könnten Finger- oder DNA-Spuren im schlimmsten Fall beeinträchtigt und ein Verfahren verzögert werden.

Aber es geht nicht nur um die Arbeitsabläufe: Gesetzt den Fall, ein blutiges Messer wird in Cuxhaven eingetütet und per Kurier nach Hannover gebracht – dann findet dieser dort künftig Schnellladesäulen für sein E-Auto, bringt das Asservat zur Annahme, es wird digital erfasst, erklärt Teilprojektleiter Tobias Scholz (43). Allein für die Infrastruktur werden zusätzlich 17 Millionen Euro veranschlagt.

„Die Bagger rollen tatsächlich“: Laut LKA-Präsident Friedo de Vries endet jetzt die Zeit des „Hoffens und Ertragens“. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

KTI-Neubau mit Laboren und Tatortwohnung

Innen wird es 423 Laborräume geben, insgesamt sind es 870 Räume, dazu Garagen- und Asservatenlagerflächen – und sogar eine Tatortwohnung im Schulungszentrum, ein Röntgenraum und ein Wasser-Beschussbecken. Man wolle auf neue Entwicklungen reagieren können – „ohne in fünf Jahren die erste Wand einreißen zu müssen“, sagt Vidal.

Das war nicht immer so: Mitte 2020 wurde bekannt, dass die Polizei Schwierigkeiten bei der schnellen Analyse von Drogen- und Blutproben hatte. Teile eines überalterten Labors waren nicht nutzbar. Auch der niedersächsische Richterbund äußerte sich alarmiert. Eine erste Ausschreibung für eine Sanierung des LKA-Hauptstandorts samt KTI-Neubau war zuvor wegen hoher Baupreise gescheitert.

Mit Baustart endet Zeit des „Hoffens und Ertragens“

De Vries macht klar, dass die Weiterentwicklung in der Kriminaltechnik, vor allem bei der Suche nach digitalen Spuren, weiterhin Investitionen brauchen wird. Derzeit aber sei er nach 20 Jahren des „Hoffens und Ertragens“ für die 220 KTI-Mitarbeiter zuversichtlich: „Jetzt steht fest: Die Bagger rollen tatsächlich an.“

