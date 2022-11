﻿20 Millionen Euro: Stadt Hannover kauft Klinikkomplex an der Marienstraße für Flüchtlinge – und Studenten

Bisher hat die Stadt Hannover die ehemalige Unfallklinik an der Marienstraße für die Unterbringung von Flüchtlingen gemietet. Nun hat sie das Gebäude gekauft – und zumindest für einen Teil des Komplexes ganz andere Pläne.

Bereits seit 2019 keine Unfallklinik mehr: Die Räume von Diakovere an der Marienstraße.

Hannover. Rund 200 Flüchtlinge aus der Ukraine sind seit April in der ehemaligen Unfallklinik an der Marienstraße untergekommen. Bisher hatte die Stadt Hannover die Räume vom Klinikverbund Diakovere gemietet. Nun hat sie sich dazu entschlossen, den Gebäudekomplex komplett zu übernehmen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Informationen dieser Zeitung zahlt die Stadt dafür eine Summe von knapp 20 Millionen Euro. Sie übernimmt nicht nur die ehemalige Unfallklinik, sondern auch ein angrenzendes Gebäude mit Büros und Wohnungen an der Arnswaldtstraße.

Hannover muss 5000 weitere Flüchtlinge unterbringen

Die Klinik selbst will die Stadt weiterhin für Flüchtlinge nutzen. Der Druck ist groß. Hannover rechnet mit weiteren 5000 Flüchtlingen, die im nächsten halben Jahr zusätzlich untergebracht werden müssen und bereitet dafür unter anderem wieder Messehallen vor. Bereits fertig eingerichtet ist die Messehalle 9. Auch die Hallen 7 und 8 will die Verwaltung nutzen, um insgesamt bis zu 2500 Menschen auf dem Messegelände unterbringen zu können. Aktuell leben 5860 Menschen in Flüchtlingsunterkünften der Stadt, davon 950 aus der Ukraine.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Frühjahr war die Stadt in einer ähnlichen Situation. Die Übernahme der Unfallklinik an der Marienstraße hatte allerdings dazu beigetragen, dass die Messehallen zwischenzeitlich geräumt werden konnten.

Unterkunft: Kämmerer Axel von der Ohe (links) und Oberbürgermeister Belit Onay in den für Flüchtlinge hergerichteten Räumen in der früheren Unfallklinik. © Quelle: Rainer Dröse

Apartments für Studierende geplant

Der Klinikverbund Diakovere hatte ursprünglich vor, die 2019 geräumte Unfallklinik als Reservekapazität zu behalten. Denn das Friederikenstift an der Humboldtstraße soll im großen Stil modernisiert und erweitert werden. Bei Engpässen sollten die Gebäude an der Marienstraße als Ausweichmöglichkeit reaktiviert werden. Aufgrund der Flüchtlingskrise entschied sich Diakovere jedoch dagegen und stellte die Räume der Stadt für die Unterbringung von Menschen aus der Ukraine zur Verfügung. Es gibt Einzelzimmer, aber auch größere Räume, die mit bis zu fünf Betten belegt werden können. Toiletten und Duschen gehören zur Zimmerausstattung.

Lesen Sie auch

Mit den leer stehenden Büros und Wohnungen an der Arnswaldtstraße hat die Stadt jedoch andere Pläne. In diesen sollen „perspektivisch Apartments für Studierende eingerichtet werden“. Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) lobt den „hervorragenden Immobilienstandort in zentrumsnaher Lage“. Der Ankauf erlaube eine dauerhafte Nutzung für städtische Zwecke. Langfristig könnten die Räume der Unfallklinik jedoch auch für Wohnen und gewerbliche Einrichtungen wie Büros oder Praxen genutzt werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir freuen uns, dass wir der Stadt Hannover bei der wichtigen Aufgabe der Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine helfen können“, erklärte Stefan David, der Vorsitzende der Diakovere-Geschäftsführung. Die für den Umbau des Friederikenstifts notwendigen Reservekapazitäten seien auf andere Standorte verteilt worden.

Von Christian Bohnenkamp