Feierabendverkehr: in Niedersachsen pendeln 2,4 Millionen Menschen regelmäßig zur Arbeit. In die Landeshauptstadt pendeln über 200.000 Personen.

Über 2,4 Millionen Menschen pendelten in Niedersachsen vergangenes Jahr zu ihrer Arbeit. Auch in Hannover arbeiten Tausende Menschen in der Stadt, wohnen aber außerhalb. Im bundesweiten Vergleich liegt die Landeshauptstadt damit unter den Pendler-Metropolen ganz weit vorn.

