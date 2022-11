﻿Kaufleute gestalten Bothfelder Weihnachtsmarkt am 3. Dezember

Rekord: Rufbus Sprinti in Region Hannover hat so viele Nutzer wie noch nie

Das Rufbus-System Sprinti, das in der Region Hannover derzeit in Springe, Sehnde und in der Wedemark angeboten wird, ist eine Erfolgsgeschichte: Im Oktober nutzten so viele Fahrgäste die kleinen Busse wie noch nie. Bald sollen weitere Städte erreichbar sein – die Region hat große Pläne.