﻿Vor 25 Jahren kommt Titanic in die Kinos: Was der Film-Hype mit Hannover machte

Am 19. Dezember 1997 feierte Titanic in den USA Premiere. Als der Film wenig später nach Deutschland kam, strömten die Menschen in Hannover in die Kinos. Einige schauten sich den Hollywood-Streifen in nur drei Monaten sogar mehr als zehnmal an.

Hannover. Als sich Rose (Kate Winslet) vom erfrorenen Jack (Leonardo Di Caprio) verabschiedet, rollen auch in Hannover die Tränen. Vor 25 Jahren kam James Camerons „Titanic“ zunächst in den USA und dann in Deutschland in die Kinos. Der Film über die romantische Liebesgeschichte an Bord des Unglück-Luxusdampfers brach zahlreiche Rekorde und holte elf Oscars.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit ihrem Liebeslied „My Heart Will Go On“ tröstete Céline Dion auch Zehntausende Menschen vor der Leinwand in Hannover. Alleine 1300 Titanic-Fans kamen zur Premiere ins Cinemaxx. Dass „der Film sehr gut anläuft“, wie es eine Kino-Sprecherin damals betonte, ist aus heutiger Sicht ziemlich untertrieben.

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in einer Filmszene von "Titanic". © Quelle: 20th_Century_Fox

Viele Vorstellungen in den Kinos waren Tage im Voraus ausverkauft. Radiosender meldeten gar, dass es auf zwei Wochen hinaus keine Tickets mehr gebe. Obwohl dies nicht ganz stimmte, kamen drei Monate nach dem Kino-Start 50 Prozent mehr Gäste als sonst, bilanzierte der Kino-Besitzer Hans-Joachim Flebbe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Film hat mein Leben verändert“

Einige konnten gar nicht oft genug den herzzereißenden Filmepos sehen. Die Madsack-Mediengruppe – zu der auch diese Zeitung gehört – suchte seinerzeit die eifrigsten Titanic-Fans. Die Gewinnerin, eine Jobvermittlerin, schaute in etwas mehr als drei Monaten 13-mal den dreistündigen Film an. Eine 13-jährige Schülerin hatte bis dahin bereits zehnmal gesehen, wie der Luxus-Liner gegen den Eisberg prallte. In ihrem Kinderzimmer hing ein überlebensgroßes Poster von Leonardo DiCaprio.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Beide bekamen nochmal fünf Kinotickets geschenkt – natürlich für den Titanic-Film. „Ich könnte heulen, wenn ich nur an den Film denke“, sagte die Mitarbeiterin des Arbeitsamtes. 22 Titanic-Filmposter schmückten ihr Büro, von den Kollegen gabs einen Titanic-Rettungsring aus Pappe geschenkt. „Mein Leben hat sich durch den Film verändert“, schwärmte die damals 30-jährige Frau.

Preiskrieg in Hannovers Innenstadt

Nicht nur die Kinos profitierten vom Titanic-Hype. Die Menschen stürmten in die Elektronikläden, um sich die Musik zum Film zu kaufen – und ein paar Monate später die Videokassette. Als sie im Oktober erschien, entbrannte ein regelrechter Preiskrieg in Hannovers Innenstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Karstadt und Brinkmann verkauften den Film für 24,99 D-Mark statt für rund 35 D-Mark und ignorierten dabei offenbar bewusst den Erstverkaufsvertrag mit der Produktionsfirma 20th Century Fox. So gingen bei Karstadt in zwei Tagen mehr als 500 Videos über die Ladentheke. Im Vorweihnachtsgeschäft 1998 war Titanic neben den CD-Brennern (für 700 D-Mark!) der Renner. „Der Film liegt vor allem bei jungen Mädchen voll im Trend“, sagte ein Karstadt-Verkäufer.

Titanic als Kasperletheater im Chez Heinz

Das Chez Heinz zeigte den Filmhit gar als Kasperletheater. Es kamen so viele Menschen in den Keller am Fössebad, dass trotz Videoübertragung ein Großteil gar nicht mehr das Geschehen auf der Bühne mitbekam. Aber sei es drum – Céline Dion konnte später jeder verstehen.

Das Chez Heinz zeigte ein Titanic-Kasperletheater. © Quelle: Andre Spolvint

In den Büchereien interessierten sich Kundinnen und Kunden plötzlich brennend für die richtige Geschichte des 1912 bei Neufundland gesunkenen Dampfers. Dirk Eberitzsch, damals wie heute vom Buchhandel Leuenhagen&Paris, glaubte sogar, dass Titanic-Bücher in puncto Verkaufsschlager die „Nachfolger der Dinosaurierer werden“. Die waren nach Stephen Spielbergs “Jurassic Park“ der literarische Kassenschlager.

Die Geschichte der Titanic – und des Films

Was passiert ist: Auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York in den USA stieß die „Titanic“ in der Nacht vom 14. zum 15. April 1912 südöstlich der kanadischen Provinz Neufundland mit einem Eisberg zusammen. Dieser riss mehrere Löcher in den Rumpf des Dampfers. Rund 1.500 Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben, etwa 700 überlebten. Die hochmoderne „Titanic“ galt als unsinkbar. Heute gilt sie als mahnendes Beispiel für einen überzogenen Glauben an die Technik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Unfallursachen sind umstritten. Manchen Thesen zufolge waren beim Bau minderwertige Nieten verwendet worden. Die „Titanic“ missachtete Warnungen vor Treibeis. Vielleicht fuhr sie zu schnell. Der Ausguck hat den Eisberg in der mondlosen Nacht zu spät gesehen. Im Film sind die beiden Matrosen im Krähennest abgelenkt von Jack und Rose, die sich an Deck treffen. Dank der überwältigenden Special Effects kann der Kinogänger das eindringende eisige Wasser geradezu spüren.

Im Film und angeblich auch in der Realität spielte ein kleines Orchester bis ganz zum Schluss. Im Film verließen Ratten das schnell sinkende Schiff, Rettungsboote wurden zu spät ausgesetzt, mehrere waren nicht einmal zur Hälfte besetzt. Cameron betreibt hier Gesellschaftskritik: Den Vorzug bei den Rettungsbooten erhielten im Spielfilm die Wohlhabenden der opulenten 1. Klasse, deren Räumlichkeiten an Bord teilweise dem Schloss Versailles nachempfunden gewesen sein sollen.

Erst Avater überholt Titanic

Die Umstände der Rettung haben einen wahren Hintergrund. Titanicfacts.net und auch Titanicuniverse.com sind Webseiten, bei denen sich Titanic-Faszinierte und Historiker mit allen vorstellbaren Details des Untergangs befassen. Sie kommen zu sehr ähnlichen Zahlen: Danach haben rund 60 Prozent der Passagiere der 1. Klasse überlebt. Von der 3. Klasse überlebte nur ein Viertel.

James Cameron gilt als herrischer und perfektionistischer Regisseur. Winslet hat sich in Interviews über den Umgangston beklagt. Doch Erfolg zählt. 2009 finanzierten die Studios seinen nächsten Riesenhit: In „Avatar“ ging es nicht um den Untergang eines Schiffes, sondern um das Zukunftsbild einer von menschlichem Raubbau bedrohten Welt. Der Erde sind die Rohstoffe ausgegangen, die Bewohner des Mondes „Pandora“ setzen sich zur Wehr gegen die Eindringlinge der Erde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mitte Dezember kommt nun Camerons neuer Film in die Kinos: „Avatar: The Way of Water“, angeblich noch kostspieliger und spektakulärer als „Titanic“ und „Avatar“. Der Trailer zeigt fantastische Unterwasserszenen. In „Titanic“ ging es um den katastrophalen Untergang eines Schiffes, das als Wunderwerk und unsinkbar galt. Bei „Avatar“, sagte Cameron der „New York Times“, hätten sich Zuschauer über die Zerstörung auf Pandora empört. Vielleicht werde das Publikum auch bei „Avatar: The Way of Water“ über die Welt und die Verantwortung für die Umwelt nachdenken: „Vielleicht, ich weiß es nicht“.

Von sap (mit epd)