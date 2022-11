﻿250.000 Menschen beim verkaufsoffenen Sonntag: Händler sind sehr zufrieden

Rund 250.000 Menschen bummelten bei strahlendem Sonnenschein am Wochenende beim verkaufsoffenen Sonntag durch Hannovers City. Die Händler freuten sich über den großen Andrang und die gute Stimmung.

Hannover. Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr war ein voller Erfolg: Bei strahlendem Sonnenschein kamen rund 250.000 Menschen in die Innenstadt Hannover. Die Besucherfrequenz lag damit weit über der der bisherigen verkaufsoffenen Sonntagen in diesem Jahr.

„Es war ein richtig toller, voller Tag“, sagte Martin Prenzler, Sprecher der City-Gemeinschaft, am Sonntagabend. Die Besucherzahlen seien mit denen vor der Corona-Pandemie Ende 2019 vergleichbar.