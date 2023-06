﻿250 Starts pro Tag: Übung „Air Defender 23“ startet über Deutschland

Lehrte

Streit in Flüchtlingsunterkunft in Ahlten eskaliert: 19-Jähriger droht mit Messer

Am Sonntagmittag ist ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Lehrte-Ahlten eskaliert. Dabei bedrohte ein 19-Jähriger zwei andere Männer mit einem Messer. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und kontrollierte fünf an der Auseinandersetzung beteiligte Personen. Verletzt wurde niemand.