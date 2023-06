﻿250 Starts pro Tag: Übung „Air Defender 23“ startet über Deutschland

Wunstorf. Die Großübung „Air Defender 23“ ist gestartet. Ab sofort trainieren 25 Nationen mit 10.000 Soldaten und mehr als 250 Flugzeugen den Ernstfall über Deutschland. Während die meisten Kampfjets in Schleswig-Holstein starten, spielt auch der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover bis zum 23. Juni eine zentrale Rolle. Dort werden am Montagmittag Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz erwartet.

Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 ist das Logistikdrehkreuz bei „Air Defender 23“. Die deutschen A400M befördern Personal und Material, einzelne sind fliegende Tankstellen. Aktuell stehen in Wunstorf auch amerikanische C-130 „Hercules“ und C-17 „Globemaster III“ sowie eine rumänische Alenia C-27 „Spartan“. Um alle Flieger der „größten Luftverlegeübung seit Nato-Bestehen“ zu versorgen, errichtete die Bundeswehr ihr bislang größtes Feldtanklager mit 2,4 Millionen Litern Kerosin.

Fliegerhorst Wunstorf: Vorbereitungen an einer amerikanischen C-130 „Hercules“. © Quelle: Rainer Dröse

„Air Defender 23“: 250 Starts am Tag

Die meisten ausländischen Kampfjets sind in Schleswig-Holstein stationiert, einige in Spangdahlem (Rheinland-Pfalz) und Lechfeld (Bayern). In drei festen Gebieten über Nordsee, Ost- und Süddeutschland trainieren die Einheiten den Nato-Bündnisfall: Ein Angriff auf ein Mitglied ist eine Attacke auf alle. Insgesamt schicken allein die USA rund 100 Maschinen zum Manöver, dahinter folgt Deutschland mit 64 Fliegern mit dem zweitgrößten Kontingent.

Organisator des Manövers ist die Luftwaffe, nicht die Militärallianz. Allerdings sind 23 der 25 Staaten Nato-Mitglieder. Während des Manövers werden Luftkämpfe, Tiefflüge und das Absetzen beispielsweise von Fallschirmjägern trainiert. Montags bis freitags gibt es zwischen 10 und 20 Uhr rund 250 Starts und Landungen, vor allem in Schleswig-Holstein wird es laut. In Wunstorf hält sich die Belastung in Grenzen, da die Flieger bloß in die Zonen aufbrechen und von dort zurückkehren.

„Glaubwürdige Abschreckung“: Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, auf dem Fliegerhorst Jagel vor einem deutschen Tornado-Jet. © Quelle: Daniel Bockwold/dpa

Luftwaffe: „Zurückbesinnen auf Bündnisverteidigung“

Zwar könne überall geübt werden, doch letztlich müssten die Einheiten auch dort ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, wo sie im Ernstfall tatsächlich kämpfen. Gerhartz: „Uns war klar in Deutschland, auch nach den vielen Jahren in Afghanistan, dass wir uns wieder zurückbesinnen müssen auf die Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung.“ Die Großübung sei nicht als Drohgebärde gegen jemanden zu verstehen, sehr wohl gehe es aber um eine „glaubwürdige Abschreckung“.

