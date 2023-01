﻿250 Teilnehmer laufen am Jogginghosentag durch die ZAG-Arena in Hannover

Kein wirklicher Wettkampf, aber viel Spaß: Zum Tag der Jogginghose liefen Männer, Frauen und Kinder auf einem Rundkurs in der ZAG-Arena in Hannover. Es ging treppauf und treppab.

Hannover. Auf die Bekleidung kommt es an. Zum Lauf in der ZAG-Arena am Tag der Jogginghose waren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aufgefordert, in eben jenem Beinkleid am Start zu erscheinen. Nun ja: Manches ging so gerade noch als Jogginghose durch, aber es gab auch wunderbaren Schlabberlook zu sehen.

Der Jogginghosen-Tag gehört nicht zu den offiziellen weltweiten Tagen der Vereinten Nationen, sondern geht auf eine Spaß-Initiative von vier jungen Österreichern im Jahr 2009 zurück. „Das schafft eine kultige Atmosphäre“, sagte Stephanie Eichel, die mit ihrer Agentur den Lauf in Hannovers größter Veranstaltungshalle organisiert hat. 250 Frauen, Männer und Kinder waren dabei.

Rundkurs führt auch durch die Recken-Kabine

Der 1000 Meter lange Rundkurs führte vom Foyer hoch zum Unterrang, rund ums Spielfeld, durch die Kabine der Bundesliga-Handballer von den Recken, den VIP-Bereich und die Katakomben zurück zum Ausgangspunkt und war wegen der vielen Treppen durchaus fordernd. „Das geht auf die Knie“, meinte Olaf Pooch, der mit seinem Ballettröckchen modisch noch ein besonderes Ausrufezeichen setzte.

Jan Raphael, ehemaliger Vize-Europameister im Triathlon, war mit Ehefrau Rebecca, dem siebenjährigen Sohn Leo und dessen Cousine Josephine am Start. Die Truppe absolvierte vier Runden. „Jetzt sind die Kinder platt, aber sie hatten ihren Spaß“, berichtete Raphael hinterher.

Vielfältiges Motivationsprogramm

Moderator Christoph Dannowski feuerte an, Recken-Geschäftsführer Eike Korsen und Handballer Jonathan Edvardsson klatschten die Läufer in der Kabine ab, Christian Krebs trommelte auf dem Spielfeld und in der VIP-Lounge erklang chillige Musik.

Das passte, weil es hier nicht auf Tempo oder absolvierte Rundenzahl ankam. Die Läufer und Läuferinnen wurden um Spenden für das Projekt „Summitree“ gebeten, bei dem über eine App Bewegungskilometer von Läufern, Radfahrern oder Wanderern in Bäume für Wiederaufforstungsprojekte umgerechnet werden. Da führt man die Jogginghose doch umso lieber aus.