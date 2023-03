﻿Aus Neugier: 29-Jähriger springt im Hauptbahnhof Hannover auf durchfahrenden Güterzug

Hannover. Ein 29-jähriger Mann ist im Hauptbahnhof Hannover auf einen durchfahrenden Güterzug aufgesprungen. Der potenziell lebensgefährliche Sprung blieb nicht unbeobachtet, sodass der Zug noch im Bahnhof zum Stehen kam. Der 29-Jährige versuchte zu flüchten, wurde aber von der Bundespolizei gefasst. Er blieb unverletzt.

Güterzug fuhr langsam durch den Hauptbahnhof

Als ein Güterzug am Mittwochvormittag, 1. März, gegen 9.30 Uhr mit geringer Geschwindigkeit durch den Hauptbahnhof in Hannover rollte, konnte der 29-jährige Mann vom Bahnsteig aus „problemlos“ auf eine kleine Plattform zwischen zwei Waggons auf den Zug springen, sagt Kevin Müller, Pressesprecher der Bundespolizei Hannover. „Das war eine gezielte Aktion“, so Müller. Der Mann aus der Nähe von Einbeck habe wissen wollen, wie sich eine Fahrt auf einem Güterzug anfühlen würde, gab er gegenüber Beamten der Bundespolizei Hannover an.

29-Jähriger nutzt die Gelegenheit und springt auf

Personal der Bahnaufsicht habe den Mann beobachtet und umgehend die Notfallleitstelle informiert. Noch im Hauptbahnhof habe der Lockführer abgebremst, sodass der Güterzug wenige Meter hinter dem Bahnsteig zum Stehen kam, sagt Müller. Der 29-Jährige sei daraufhin vom Zug in das Gleisbett abgesprungen und zurück auf den Bahnsteig geklettert.

Da war die alarmierte Polizei schon vor Ort. Als er die auf ihn zukommenden Beamten der Bundespolizei Hannover erkannte, habe der Mann flüchten wollen. „Er konnte aber durch einen Mitarbeiter der DB AG festgehalten werden“, sagt der Pressesprecher.

Mann aus Einbeck wollte wissen, „wie sich eine Mitfahrt anfühlt“

Die Bundespolizisten nahmen den Einbecker mit zur Wache. Seine lebensgefährliche Aktion begründete der 29-Jährige damit, „dass er aus Neugier mit dem Zug mitfahren und einfach wissen wollte, wie sich so eine Mitfahrt anfühlen würde“, sagt Polizeisprecher Müller. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie Verstößen gegen die Eisenbahnbetriebsordnung.