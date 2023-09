Jetzt anmelden

2. HAZ-Kopfhörerkonzert im Aufhof: Eine Stunde mit Joules the Fox

Am Donnerstag, 28. September, spielt um 16 Uhr Joules the Fox beim zweiten HAZ-Kopfhörerkonzert im Aufhof, dem früheren Kaufhof an der Schmiedestraße. Das Konzert ist kostenlos, für die Kopfhörer-Ausleihe wird ein Pfand hinterlegt.