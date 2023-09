﻿3. Oktober: Die Müllabfuhr der Aha verschiebt sich

Hannover. Der Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, erinnert an die deutsche Wiedervereinigung und ist in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Dadurch ändert sich für die Woche der Plan der Müllabfuhr. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) leert an diesem Tag keine Mülltonnen. Andere Abfälle und Wertstoffe werden ebenso nicht abgeholt. Die Touren der Müllabfuhr verschieben sich jeweils um einen Tag nach hinten. Das betrifft den Restmüll, Bioabfälle sowie Papiertonnen und im Stadtgebiet die Gelben Tonnen. Auch die Wertstoffhöfe und Mülldeponien bleiben am Dienstag, 3. Oktober, geschlossen.

Volle Tonne: Die Müllabfuhr verschiebt sich jeweils um einen Tag. © Quelle: Bertram (Archiv)

Demnach wird der Müll anstatt am Dienstag, 3. Oktober, einen Tag später am Mittwoch, 4. Oktober, abgeholt. Die verschobenen Abfuhrtouren halten bis zum Sonnabend, 7. Oktober, an. Die Abfallwirtschaft Aha bittet darum, Abfälle und andere Wertstoffe erst am verschobenen Tag bis 6 Uhr morgens an den Fahrbahnrand zu stellen. Auch die Region Hannover, dessen Müll vom Rohstoffmanagement (RMG) entsorgt wird, ist von diesen Regelungen betroffen. Die Service- und Gebührenhotlines sind ebenso nicht besetzt. Ab Montag, 9. Oktober, werden die Müllabfuhr-Touren wie gewohnt abgefahren.

