﻿Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde feiert 30 Jahre Flüchtlingsarbeit

Döhren. Stella hat zwei Tiramisu gemacht. Auf einem steht in schokoladiger Schrift „30“, für die 30 Jahre Flüchtlingsarbeit der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde am Döhrener Turm. Auf dem anderen eine 28 – für die 28 Jahre, in denen die Heimleiterin Irene Wegener dabei ist. Die sich nun einen Weg durch die Feiernden bahnt. Heute wird gefeiert. Es gibt Stände mit Tee und Kaffee, welche mit Falafel und Teigteilchen, es gibt Shishas, es gibt ein mechanisches Rodeo weiter hinten, jemand klammert sich verzweifelt an die Seite des Bullen, während die Umstehenden lachen. Weiter hinten sitzt eine Gruppe Frauen in Hijab, neben sich Fladenbrote mit einer Soße darauf, auf denen wiederum Bratwürste liegen.

Drei Tage Feier

Es dauert eine Weile, bis Wegener in ihrem Büro ankommt. Immer wieder wird sie angesprochen, immer wieder muss etwas organisiert werden, angeschaut, jemand grüßt sie. Eine Feier wie diese organisiert sich nicht von selbst. Den Anfang machte eine Aufführung von „Walzer ins Nirgendwo“ des Autors Antonio Umberto Rico. Den Abschluss bildete ein Gottesdienst mit anschließendem Empfang am Sonntag. Das Herzstück ist aber das Gartenfest, mit Musik, Essen und Getränken.

„So ein Wohnheim ist 24 Stunden geöffnet“

„Wir hatten früher immer große Sommerfeste, daran wollten wir anknüpfen“, sagt sie. Über 3000 Geflüchtete hat die Einrichtung seit 1993 betreut. 128 Menschen wohnen im Moment im Flüchtlingswohnheim in der Hildesheimer Straße, 30 Wohnungen gibt es dort. Die Wohnungen für Familien haben 45 Quadratmeter, „Alleinreisende“, wie Wegener sie nennt, leben in Wohngemeinschaften in Zimmern mit 10 Quadratmetern. Für die Kinder gibt es einen Kindergarten. Dazu kommt – seit 2016 – noch ein Wohnheim in der Grazer Straße mit 100 weiteren Bewohnern. Die Menschen werden aus Erstaufnahmezentren weitergeleitet und kommen aus dem Irak, dem Iran, aus Afghanistan, Nigeria, dem Sudan. Ziel sei zunächst die Vermeidung von Obdachlosigkeit, sagt Wegener, „eine Willkommensatmosphäre schaffen, das Haus stabil und verlässlich zu gestalten“. Es geht auch darum, Normalität herzustellen. Und zu helfen, wo es geht: Schulanmeldungen, Verwaltung, Rechtliches, Behörden. „So ein Wohnheim ist 24 Stunden geöffnet“, sagt Wegener.

„Wir fragen konsequent nicht: Warum bist du hier?“, sagt Michael Borkowski, der die Geflüchteten ebenfalls seit 28 Jahren als Traumatherapeut begleitet und nach dem Jubiläum verabschiedet wird. „Oft haben die Menschen eine schicksalhafte Zeit hinter sich, und wenn das nicht angegangen wird, bricht das nach einigen Jahren wieder auf.“

Kümmert sich seit Jahrzehnten um Flüchtlingsarbeit: Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Döhrener Turm. © Quelle: Katrin Kutter

„Das Wohnungsproblem ist überhaupt nicht gelöst“

Es geht im Wohnheim also um zweierlei Stabilisierung: einmal psychisch und dann die Stabilisierung der rechtlichen und der Wohnsituation. Bis zu fünf Jahre verbringen die Geflüchteten in dem Wohnprojekt, bis sie eine eigene Wohnung finden, erzählt Wegener. „Die Verfahren dauern sehr lange“, sagt sie. Denn vor der eigenen Wohnung steht ein Aufenthaltstitel, davor wiederum ein Asylverfahren, das, erklärt Borkowski, wiederum retraumatisierend wirken könne.

Und dann hören die Probleme nicht auf: „Mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner sind anerkannt und haben einen Aufenthaltstitel, haben aber keine Option, in eine Wohnung zu ziehen.“ Es fehle einerseits an Immobilien, andererseits hätten die Geflüchteten oft mit Vorurteilen seitens der Vermieter zu kämpfen. „Das Wohnungsproblem ist überhaupt nicht gelöst“, sagt Borkowski.

Weil: „Sie sind echte Vorbilder“

Ein Anlass zum Feiern sind die 30 Jahre dennoch für beide. „Sie sind echte Vorbilder; sie zögern nicht, anderen Menschen in schwierigen Situationen beizustehen“, schrieb Ministerpräsident Stephan Weil in einem Grußwort zum Jubiläum.

