Nachdem ein Hybridbus der Üstra in Hannover-Wülfel am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen war, hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Üstra schätzt den Schaden am Dienstagmorgen auf etwa 500.000 Euro. Der Fahrer und die Passagiere konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.