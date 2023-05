﻿30 Millionen Euro für das KRH: Region Hannover streicht bei Schulen

Hannover. Schulen, Schullandheime und Haltestellen von Bussen und Bahnen: Die Region Hannover steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat deshalb jetzt für den Haushalt dieses Jahres eine Streichliste vorgelegt. Eigentlich hatte die Region für dieses Jahr Investitionen in Höhe von 145 Millionen Euro geplant, hinzu kam dann unerwartet noch eine Zahlung in Höhe von 30 Millionen Euro zur Sicherung der Liquidität an das Klinikum Region Hannover (KRH). Jetzt muss die Region 25 Prozent der Investitionen sparen, verlangt die Kommunalaufsicht des Landes Niedersachsen. Das sind 44 Millionen Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulen sind stark betroffen

Stark betroffen von den Einsparungen sind die Schulen: 9,66 Millionen Euro weniger als geplant will die Region hier ausgeben. Beispielsweise erhält die unter erheblicher Platznot leidende Berufsbildende Schule Alice Salomon in Kleefeld nun doch nicht rund 5,5 Millionen Euro für Schulcontainer. Besonders bitter: An der Alice Salomon Schule werden unter anderem Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet, die derzeit nicht nur in der Region Hannover händeringend gesucht werden. Die Region schiebt auch geplante Investitionen in den Schullandheimen Nieblum und Riepenburg sowie im Jugendgästehaus Gailhof auf. Eingesparte Summe: rund 3,2 Millionen Euro.

Unter anderem gibt es auch Einsparungen bei Park-and-ride-Anlagen: So sind 1,9 Millionen Euro für das Parkhaus in Anderten am Endpunkt der Stadtbahn gestrichen. Für den Umbau von Bushaltestellen stehen nur noch 1,8 Millionen Euro statt ursprünglich 3,2 Millionen Euro zur Verfügung. Einen Dämpfer erhält auch das mit vielen Hoffnungen für einen klimafreundlichen Industriezweig verbundene Wasserstoffprogramm: Statt der vorgesehenen 1,7 Millionen Euro stehen jetzt noch 400.000 Euro zur Verfügung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

CDU fehlt die Transparenz

Die Streichsumme in Höhe von 44 Millionen Euro sei spürbar, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Bereits angelaufene Projekte seien durch die Anpassung allerdings nicht gefährdet, betont der Regionspräsident. „Mit dem jetzt genehmigten Haushalt bleibt die Region Hannover handlungsfähig“, sagt Krach.

Der CDU-Finanzexperte Roland Zieseniß hat allerdings Zweifel, dass die Investitionen einfach nur auf das nächste Jahr geschoben werden. „Angesichts der Finanzlage der Region Hannover frage ich mich, wie wir das nächste Jahr zusätzlich umsetzen wollen“, sagt er. Er erinnert an den Beschluss der Regionsversammlung aus dem vergangenen Dezember, für die Investitionen eine Prioritätenliste vorzulegen. Diese Liste habe es aber nicht gegeben. CDU und FDP fehle an der jetzt vorgelegten Streichliste die Transparenz, betont der Finanzexperte. Die jetzt vorgelegte Streichliste greife an den falschen Stellen, wie zum Beispiel bei der Bildung oder der Verkehrswende.

Region droht die Überschuldung

Grund für die Sparpläne ist der Einspruch der Kommunalaufsicht im Innenministerium gegen den Regionsetat. Ohne die Streichungen im Haushalt hätte der Region Hannover die Überschuldung gedroht, sagt die Kommunalaufsicht im Innenministerium. „Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung droht der Region Hannover im Planungsjahr 2025 die bilanzielle Überschuldung“, erläutert Ministeriumssprecher Oliver Grimm. Das gesamte Vermögen der Region Hannover werde also nach der derzeitigen Prognose nicht mehr ausreichen, um die Summe der Schulden abzudecken, betont er.

Regionspräsident Krach verlangt finanzielle Hilfen von Bund und Land. Sparmaßnahmen allein reichten nicht aus, um den Haushalt zu konsolidieren.

HAZ