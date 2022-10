﻿30 Prozent für die AfD: Was ist los im hannoverschen Wahlbezirk 4307?

Bei der Niedersachsenwahl haben in einem Wettberger Wahlbezirk 30 Prozent für die AfD gestimmt, das ist der höchste Wert in Hannover. Wie kommt das? Eine Spurensuche.

Hannover. Der Jogger bleibt stehen, wischt sich den Schweiß, pult sich die Stöpsel aus den Ohren. „Was haben Sie gesagt?“ Der Blick des Mannes verändert sich, als er erfährt, dass bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag hier, in seinem Viertel, 30 Prozent die AfD gewählt haben. Was könnten die Gründe dafür sein? Er schaut kurz in die Ferne. „Russen wohnen hier“, sagt er schließlich, „und Polen“, als wäre damit alles klar. Dann verabschiedet er sich, läuft weiter in Richtung eines Wohnblocks, den manche in der Gegend „Kremlmauer“ nennen. Nach ein paar Metern stoppt er erneut, dreht sich um: „30 Prozent? Wahnsinn!“

Die Partei, die sich Alternative für Deutschland nennt, ist bei der Niedersachsenwahl am Sonntag landesweit auf knapp 11 Prozent der Stimmen gekommen. In Hannover waren es stadtübergreifend 7,6 Prozent der Erst- und 7,3 Prozent der Zweitstimmen. In einzelnen Wahllokalen fielen die Resultate deutlich höher aus, am Sahlkamp etwa oder in Vahrenwald oder am Mühlenberg. Aber den höchsten Wert erreichte die AfD im Stadtteil Wettbergen, in dem Wahlbezirk mit der Nummer 4307.

Jeder Dritte hier wählt AfD

Hier haben die Wähler 30 Prozent der Zweit- und 29,4 Prozent der Erststimmen für die rechtspopulistische Partei abgegeben. Jeder Dritte hat am Sonntag im Wahllokal Henning-von-Tresckow-Grundschule seine Kreuze bei der AfD gemacht.

Bei dem Wahlbezirk 4307 handelt es sich um ein überschaubares Areal nördlich der B 217 und westlich der Stadtbahnstrecke zwischen Haltestelle Tresckowstraße und dem Endhaltepunkt Wettbergen. Mehrfamilienhäuserblocks bestimmen das Bild, hellrote Klinker, oft vier, manchmal sechs Geschosse. Kleine Terrassen, kleine Balkone, Blumenkästen, Bildchen in Kinderzimmerfenstern. Gebäude und Wege sind gepflegt, Rasen und Büsche entsprechen dem, was man in solchen Siedlungen kennt: langweilig, aber ordentlich.

Wahlokal Henning-von-Tresckow-Grundschule: Hier wurden die Stimmen für den Wahlbezirk 4307 abgegeben. © Quelle: Bert Strebe

All das wirkt weder wie ein sozialer Brennpunkt noch wie die Heimstatt von Protestwählern oder gar Rechtsradikalen. Es sieht nach kleinbürgerlicher Wohlanständigkeit aus, nach Mittagsruhe von zwölf bis drei und sonnabends immer Auto waschen und sonntags immer Tatort, nach gestrengen Hausmeistern und Spießern im Küchenfenster, die Parksünder anzeigen. Hier stehen auch wirklich noch Schilder, die, wie in den Fünfzigern, das Spielen von Kindern auf dem Rasen untersagen.

„Ich habe auch erst gedacht, ich komme in eine Gegend, wo die Mülleimer brennen“, sagt ein Mann, der aus Bemerode zugezogen ist. „Mühlenberg gleich da drüben und so“, er weist nach Norden. „Aber es ist ja total schön hier!“ Allerdings gebe es viele Ausländer im Viertel, setzt der Mann hinzu, doch mit denen habe er keine Probleme. Tatsächlich hat Wettbergen bei einer Repräsentativumfrage zur Lebenszufriedenheit in Hannover von 2019 sehr gut abgeschnitten.

„Ich sage meine Namen nicht. Ich wohne hier.“

Also: Warum wählen hier so viele Menschen die Dagegen-Partei AfD, die kein positives Leitbild hat und sich meist mehr mit sich selbst als mit der Tagespolitik befasst? Es ist schwer, Anwohnerinnen oder Anwohner zu finden, die sich mit Namen und Foto in der Zeitung dazu äußern mögen. „Nee“, sagt eine Frau mit gefärbten Haaren, vor 32 Jahren aus Schlesien nach Hannover gezogen, „meinen Namen sage ich nicht. Ich wohne ja hier.“ Aber sie sagt auch, dass im Viertel eigentlich alle wie eine Familie seien, ob in Deutschland oder in Syrien oder in Afrika oder in Polen geboren. Sie mag das mit den vielen AfD-Stimmen gar nicht glauben. „Ich bin baff!“

Wenig Rente, hohe Miete: Bärbel Neulinger. © Quelle: Bert Strebe

Bärbel Neulinger wohnt erst seit einiger Zeit wieder in Wettbergen, sie hat nicht gewählt. Eine Erklärung für den hohen AfD-Anteil hat sie nicht, aber vielleicht einen Anhaltspunkt: „800 Euro Rente, 648 Euro Miete“, sagt sie über ihre Lebenssituation. „Warmmiete. Aber dreimal erhöht in den letzten Jahren.“ Sie weiß kaum, wie sie klarkommen soll.

In der Tresckowstraße findet sich, einen Steinwurf vom Wahlbezirk 4307 entfernt, neben der Grundschule ein Flüchtlingsheim des Roten Kreuzes, eine große Anlage, vier Gebäude. Nein, sagt ein Ehepaar, das gegenüber wohnt, hier gebe es keine Unruhe mehr. Früher ja, als da nur junge Männer lebten, aber jetzt seien es Familien, alles gut. Daran könne es nicht liegen.

AfD wählen aus Trotz?

Ein Mann von 80 Jahren, blaue Windjacke, verweist aber wie der Jogger darauf, dass es immer mehr Osteuropäer in der Gegend gebe, Russen, Polen, Ukrainer, und die seien „undisziplinierter“ als die „etablierten Bewohner“, was man an den „Entsorgungsanlagen“ sehe. Seine Theorie: Die Zugezogenen wählten „aus Trotz“ AfD. Mal ganz abgesehen davon, könnte man ergänzen, dass russischstämmige Menschen in der AfD die Partei sehen könnten, die Putin im Ukraine-Krieg am ehesten gewähren lassen will.

Ein älteres Ehepaar, Brigitte und Joachim Kauer, sie auch ursprünglich aus Polen, meint ebenfalls, es würde „ungepflegter“ in der Gegend werden, erzählt von vermüllten Terrassen und Reklamebriefen, die von Mietern aus dem Briefkasten geholt und in die Büsche geworfen würden. „Was hätte wohl mein Opa gesagt?“, sagt Brigitte Kauer. „Er hat mir beigebracht, sauber und akkurat zu sein.“

Die Ausnahme im sonst relativ ordentlichen Bezirk: Sperrmüll an einer Mülltonnenstelle. © Quelle: Bert Strebe

Wenn man durch die Straßen des Wahlbezirks streift, muss man Unrat allerdings beinahe suchen. Hier steht mal ein Einkaufswagen, der da nicht hingehört, dort liegt ein zerknüllter Joghurtbecher, 50 Meter weiter ein Tetrapack. An einem Mülltonnenplatz häuft sich auch etwas Sperrmüll. Brigitte Kauer beteuert: „Vor 25 Jahren war es schöner hier.“

Wählen die hier lebenden Auswanderer aus Russland – die Menschen sagen schlicht „Russen“ zu ihnen, es sind aber wohl mehrheitlich Russlanddeutsche – bevorzugt die AfD? 2016, zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hat es im Bundesgebiet tatsächlich Demos von Russlanddeutschen gegen die Aufnahme etwa von Syrern gegeben: Die seien keine Deutschen, und sie würden nicht arbeiten und trotzdem Geld bekommen.

„Die armen Schichten wählen aus Frust AfD“: Bogdan Alois Broda mit Hündin Emma. © Quelle: Bert Strebe

Fast niemand von den Menschen mit osteuropäischem Akzent im Wahlbezirk 4307 mag was dazu sagen. Eine Frau mit Hündchen dreht sich beim Stichwort AfD rasch zur Seite und nuschelt: „Ich brauche nicht.“ Ein junger Mann muss plötzlich dringend weg, ein Herr in roter Wattejacke ruft: „Och, bitte nicht!“ Nahe der Endhaltestelle Wettbergen stehen drei Männer zusammen, reden auf Russisch. Auf die Wahl angesprochen, sagt einer mit starkem Akzent: „Dafür kein Kommentar!“, und er wendet sich beim Reden ab, als wäre es unzumutbar, mit dergleichen belästigt zu werden.

Die, die was sagen, stimmen jedenfalls nicht für die AfD. Valeri Kauz, vor drei Jahrzehnten aus Kasachstan gekommen, schüttelt den Kopf: „Ich habe eine andere Partei gewählt.“ Eine Frau aus Kroatien ist geradezu entsetzt: „Das hätte ich nie gedacht!“ Bogdan Alois Broda aus Kattowitz sagt: „Das sind die armen Schichten. Und der Frust.“

Setzen die Ausländer auf starke Männer? Joachim Roden, seines Zeichens Pirat, ist sich da sicher. © Quelle: Bert Strebe

Frust über die allgemeine Lage – Corona, Krieg, Teuerung – wäre eine plausible These. Eine zweite steuert ein junger Mann mit raspelkurzen Haaren bei, er sagt: „Bringt sowieso nix.“ Alle, die an der Macht seien, seien „doof, egal wer“. Übersetzt: Politikverdrossenheit. Ein bisschen differenzierter äußert sich Joachim Roden, nach eigenen Angaben „Pirat“. Er hat, These drei, beobachtet, dass seine russlanddeutschen Nachbarn Putin für einen starken Mann halten, die Türken dächten ebenso über Erdogan. Und dass die AfD auf (angeblich) starke Männer und markige Worte steht, ist kein Geheimnis.

Nur eine Frau Ende 30 bekennt sich zur AfD, reckt, auf das Wahlergebnis angesprochen, beide Fäuste in den Himmel und ruft: „Schön! Schön!!“ Aber als sie gebeten wird, etwas mehr dazu zu sagen, muss sie dringend nach Hause, die Kinder kommen gleich.

„Kremlmauer“ sagen manche zu der Wohnzeile der Hanova-Gesellschaft in der Tresckowstraße, weil dort viele Menschen aus Russland wohnen. © Quelle: Bert Strebe

Die vierte und letzte These zu den 30 Prozent Wutwählern kommt von einem stämmigen Mann mit Dreitagebart, der angeblich selbst nicht gewählt hat. Er steht bei offener Tür neben seinem Wagen und sagt: „Die Politik“ – gemeint sind der Kanzler und Co. – „vermittelt die falschen Werte. Die geben Millionen für Waffen in der Ukraine aus. Und wir können unsere Gasrechnungen nicht mehr bezahlen.“ Er lächelt schief. „Die Bevölkerung hier ist quasi nichts mehr wert.“

Der Mann düst ab mit seinem Audi. Die Sonne blinzelt durch das Wohnungsbauabstandsgrün. In der Bernardisstraße mitten im Wahlbezirk 4307 hält der quietschrote Verkaufswagen mit den schlesischen Wurstspezialitäten, der jeden Mittwoch kommt. Auch polnische Zeitschriften werden feilgeboten. Wenn man dort ansteht für Krakauer oder Geflügelkabanossi, hört man kein Wort Deutsch mehr. Aber viele, die hier stehen, fühlen sich deutscher als andere Deutsche.

