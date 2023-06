﻿Bulli-Festival: Drohnen zaubern Lichtshow in den Himmel

Die Fantastischen Vier sollten eigentlich der krönende Abschluss des zweiten Bulli-Festivalabends sein. Doch danach gab es noch eine Zugabe: VW verzichtete auf ein klassisches Feuerwerk und ließ 300 Drohnen für eine Lichtshow in den Himmel steigen.

Hannover. Was kann Hannover so richtig gut? Auf die Frage gibt es sicher nicht nur eine Antwort, dazu gehört aber auch der Hinweis auf spektakuläre Feuerwerke. Doch ist das noch zeitgemäß? Schließlich sind Feuerwerkskörper und Raketen laut, verursachen Dreck, Müll und Feinstaub. Dazu kommt, dass sich viele Menschen bei der mittlerweile auch in Norddeutschland verbreiteten Trockenheit Sorgen um mögliche Brände machen, die im Sommer durch ein Feuerwerk ausgelöst werden könnten.