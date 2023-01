Das wird aus Hannovers Weihnachtsbäumen

Am 20. Januar endet die Abholung der Bäume an den rund 200 Sammelplätzen in der Stadt – aber was geschieht dann mit ihnen?

Hannover. Alles hat seine Zeit. Und die des Weihnachtsbaums ist nun eben vorbei. Die Müllabfuhr der Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) nimmt die ausgedienten Bäume mit und bringt sie auf die drei Aha-Deponien in Lahe, Burgdorf oder Wunstorf. Dort werden sie geschreddert und anschließend kompostiert. So kehren sie in den natürlichen Kreislauf zurück.

Eine der rund 200 Weihnachtsbaum-Sammelstellen im Stadtgebiet ist in Groß-Buchholz an der Pinkenburger Straße/Ecke Schierholzstraße. An diesem verregneten Nachmittag liegen hier etwa 50 Weihnachtsbäume in gut erhaltenem Zustand auf einem Haufen. In der ganzen Region werden Anfang Januar etwa 340.000 Bäume zu den Sammelstellen gebracht. All diese Bäume haben noch einen weiten Weg vor sich, so auch jene in Groß-Buchholz.

Grüne Ladung: Auf der Deponie lädt das Abfallsammelfahrzeug seine Fracht ab. © Quelle: Christian Behrens

Rund 340.000 Bäume werden kompostiert

Nachdem ein Abfallsammelfahrzeug die Ablagestelle erreicht hat, werfen zwei Aha-Mitarbeiter die Weihnachtsbäume hinten in das Fahrzeug. Einer der beiden ist Christian Grapp: „Man ist schon froh, wenn man nachmittags nach Hause kommt“, sagt er und bezieht sich dabei auf die körperlich anstrengende Arbeit.

Nachdem alle Bäume verladen sind, werden noch die Nadelreste zusammengefegt. Einige wenige Bäume kommen nicht mit in den Wagen, zum Beispiel jene, welche in Plastiksäcke gestopft wurden. Diese nehme die Stadtreinigung mit, erklärt Helene Herich, Sprecherin bei Aha, und appelliert, die Weihnachtsbäume nicht in Verpackungen zu den Sammelstellen zu bringen. Die Verwertung der Bäume sei „ein gutes Beispiel für Kreislaufwirtschaft, weil die Bäume nach dem Schreddern als Strukturmaterial für die Kompostierung dienen“, beschreibt sie den weiteren Weg der Weihnachtsbäume.

Vier Meter hohe Berge mit Baumresten

Das Abfallsammelfahrzeug macht sich nun mit den Bäumen aus Groß-Buchholz auf zur Deponie in Lahe, wo diese zerkleinert werden. Auf der Deponie liegen zurzeit mehrere Meter hohe Berge mit Weihnachtsbaumresten. Der Geruch erinnert an Tannenwald und Weihnachten. Das Fahrzeug lädt seine Fracht ab und die Bäume werden von einem Bagger in den Schredder gehoben. Die zerkleinerten Pflanzen landen auf dem Berg, der bereits eine Höhe von vier Metern erreicht hat.

Ein halbes Jahr bleiben die Halden nun auf dieser Fläche, erklärt Sandro Brandt, Kraftfahrer auf der Deponie Lahe. „Nach sechs Monaten werden die Baumteile in eine Siebmaschine befördert, dabei entsteht grobes und feines Material. Das feine Material dient zum Verkauf, das grobe Material kommt in die Verbrennungsanlage“, so der Deponiearbeiter.

© Quelle: Christian Behrens

Abholung bis zum 20. Januar

Noch bis zum 20. Januar können Weihnachtsbäume an den rund 200 Sammelplätzen in Hannover abgegeben werden. Im Stadtgebiet sind drei Fahrzeuge für die Tannenbaumabfuhr im Einsatz, die sonst zur Sperrmüllabfuhr genutzt werden. Wo die Sammelplätze sind, steht auf der aha-Website www.aha-region.de.

Von Thore Kessal