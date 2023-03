﻿365-Euro-Ticket: Das müssen Sie zum Hannover-Jobticket wissen

Die Region Hannover plant jetzt doch ein 365-Euro-Ticket, mit deutschlandweiter Gültigkeit für Busse und Bahnen. Das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Hannover. Am Freitag hat die Region Hannover die Pläne für ein 365-Euro-Ticket verkündet. Für einen Euro pro Tag sind dann Fahrten mit Bussen und Bahnen in ganz Deutschland möglich, ein Angebot, das es bisher in keinem anderen Verkehrsverbund gibt. Wie kommt man an das Ticket? Was ist mit den alten Job-Ticket-Abos? Und was gilt für Empfänger von Bürgergeld? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.