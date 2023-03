﻿365-Euro-Ticket in Hannover: Kein Billig-Fahrschein für Lehrer, Polizisten und andere Landesbedienstete

Hannover. Viele Firmen wollen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das bezuschusste Hannover-Jobticket zur Verfügung stellen. Damit können Menschen, die in der Region Hannover arbeiten, zum Jahrespreis von 365 Euro in ganz Deutschland mit Bussen und Bahnen fahren. Grundlage für das Hannover-Jobticket ist das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat, das am 1. Mai auf den Markt kommt.

Bis zu einer Regelung könnte es dauern

Allerdings reißen die schlechten Nachrichten zu dem besonderen Angebot nicht ab. Gerade war bekannt geworden, dass viele Firmen es nicht schaffen, das Ticket ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pünktlich zum Start am 1. Mai anzubieten. Jetzt müssen sich Landesbeamte und Angestellte des Landes damit abfinden, dass es für sie das verbilligte Angebot erst einmal gar nicht geben wird. Darüber sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrerer Ministerien in Hannover per Rundmail informiert worden. Damit wird es das verbilligte Ticket vorerst auch nicht für Lehrerinnen und Lehrer sowie Polizistinnen und Polizisten geben.

Zur Begründung verweist das Land auf das Besoldungsgesetz und den Tarifvertrag. Darin sei kein Zuschuss des Arbeitgebers vorgesehen. „Aus diesen Gründen werden die Beschäftigten des Landes und die Landesbeamten von dem Angebot des Großraumverkehrs Hannover (GVH) zunächst keinen Gebrauch machen können“, heißt es in einem internen Vermerk des Landes. Erst nach Tarifverhandlungen und anschließenden Besoldungsanpassungen könnte der Zuschuss aufgegriffen werden, schreibt das Land in dem Vermerk.

Stadtverwaltungen sind nicht betroffen

Der Sprecher des Finanzministeriums, Johannes Pepping, bestätigt, dass es derzeit keine Möglichkeit gebe, den Bediensteten des Landes das verbilligte Hannover-Jobticket anzubieten. Man stehe bei der Diskussion, das 365-Euro-Ticket zu ermöglichen, erst am Anfang.

Im Gegensatz zu den Ministerien und Landesbehörden können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltungen in der Region Hannover und der Regionsverwaltung selbst von dem Angebot profitieren. Dort ist der Zuschuss zum Jobticket schon länger im Tarifvertrag geregelt.

Auch Null-Euro-Ticket ist möglich

Die Region will das sogenannte Hannover-Jobticket anbieten, das deutlich preiswerter als das Deutschlandticket ist. Es ist an einen Zuschuss von Arbeitgeber und GVH gekoppelt. Grundlage ist das Deutschlandticket, das für 49 Euro im Monat bundesweit freie Fahrt in Bussen und Bahnen bietet. Das Hannover-Jobticket, auch als 365-Euro-Ticket bezeichnet, ist ebenfalls in ganz Deutschland gültig.

Der GVH gewährt den Firmen beim Kauf einen Jobtickets einen Rabatt von 13 Prozent, das sind 6,38 Euro monatlich. Voraussetzung ist, dass die Firma weitere 25 Prozent vom Deutschlandticket übernimmt. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostet das Hannover-Jobticket dann nur noch 30,38 Euro pro Monat, das sind 364,56 Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Das Deutschlandticket kostet pro Jahr 588 Euro.

Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern aber ein noch besseres Angebot machen: Das Null-Euro-Jobticket. Der Arbeitgeber kauft dann das Deutschland-Jobticket und gewährt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Zuschuss von 60 Prozent. Dann erhält die Firma vom GVH einen Rabatt von 40 Prozent, dadurch bekommen die Nutzerinnen und Nutzer ein Jobticket zum Nulltarif.