﻿365-Euro-Ticket für Hannover: Politik stimmt zu

Die Regionsversammlung in Hannover stimmt dem 365-Euro-Ticket für ganz Deutschland einhellig zu. Es gibt aber noch Probleme mit dem Zeitplan – und Kritik am Streckennetz.

Hannover. Der Weg für das 365-Euro-Ticket in der Region Hannover ist frei. Die Regionsversammlung hat den Plänen des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH) und der Regionsverwaltung am Dienstag ohne Gegenstimme zugestimmt. Demnach wird das Deutschlandticket in der Region Hannover als Hannover-Jobticket für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Preis von 365 Euro pro Jahr angeboten. Mit dem Ticket kann in Bussen und Bahnen in ganz Deutschland kostenlos gefahren werden. Das Angebot ist bisher bundesweit einmalig. Ebenfalls 365 Euro kostet auch ein entsprechendes Sozialticket für Menschen, die staatliche Unterstützung beziehen.

Lob und Kritik in der Debatte

Voraussetzung für das vergünstigte Jobticket ist, dass sich die Betriebsstätte des Arbeitgebers in der Region Hannover befindet. Schließen Unternehmen mit dem GVH einen Vertrag über ein Jobticket ab, gewährt die Region Hannover den Unternehmen einen Rabatt von 13 Prozent, diese zahlen dann 25 Prozent auf den Preis des regulären Deutschlandtickets, sodass die Abonnenten rund 30,40 Euro im Monat zahlen. Darüber hinaus wird es auch eine weiter vergünstigte Jobticket-Variante geben, bei der der GVH einen Rabatt von 40 Prozent auf das Deutschlandticket gewährt und die teilnehmenden Unternehmen die restlichen 60 Prozent zuzahlen, sodass das Jobticket für die Mitarbeitenden komplett kostenlos sein wird („Hannover Jobticket 100“).

In der Debatte der Regionsversammlung gab es für die Pläne viel Lob, aber auch deutlich Kritik an Bund und Land wegen des schleppenden Ausbaus des Nahverkehrs mit Bussen und Bahnen. „Gerade im ländlichen Bereich brauchen wir einen massiven Ausbau“, sagt Lilly Pietsch von den Grünen. Unter anderem seien mehr Fahrzeuge nötig, um die Takte verdichten zu können. „Und vielleicht muss das Autofahren unbequemer werden“, betont sie.

Radwege und Parkplätze fehlen

Auch CDU-Mann Helmut Lübeck bemängelt unter anderem fehlende gute Radwege und nicht vorhandene Park&ride-Plätze. Und Christiane Hinze (FDP) berichtet, dass sie mit dem Bus nach Hannover bis zu drei Stunden benötige, mit dem Auto 30 Minuten. In der Stadt werde der Takt bei den Stadtbahnen ständig verdichtet, im Umland warte man häufig eine Stunde auf einen Bus, erläutert sie. „Vielleicht versuchen sie einmal nicht nur an die Stadt zu denken, sondern auch an das Umland“, fordert sie.

Bisher sind sowohl das Deutschlandticket als auch das Hannover-Jobticket und das Sozialticket nur als digitale Fahrkarten auf dem Handy vorgesehen. Allerdings gebe es gerade Gespräche mit der Landesnahverkehrsgesellschaft, auch eine sogenannte analoge Variante auf Papier einzuführen, berichtet Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz.

Allerdings ist weiterhin unklar, ob die Einführung des 365-Euro-Tickets zum 1. Mai reibungslos verläuft und alle Interessenten in der Region Hannover das Ticket dann schon in Händen halten können. Zwar habe man „in Windeseile eine Revolution des bisherigen Ticketsystems geschafft“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Bei der Umstellung werde es aber „noch den einen oder anderen Ruckler geben“. Rein technisch werde es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des GVH eine Herausforderung sein, die Umstellung schnell in die Wege zu leiten. Und auch die Arbeitgeber bräuchten Zeit, um das Hannover-Jobticket anzubieten, sagt der Regionspräsident.

