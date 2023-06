﻿365-Euro-Ticket: Region Hannover spricht von Verkaufsschlager

Hannover. Das deutschlandweit gültige 365-Euro-Ticket, das es nur in der Region Hannover gibt, ist aus Sicht von Region und Großraumverkehr Hannover (GVH) ein Verkaufsschlager. Für den Juni haben nach Angaben des GVH vom Donnerstagnachmittag rund 13.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Firmen in der Region Hannover das verbilligte Deutschlandticket beantragt. Zum Vergleich: Bisher hatten 40.000 Beschäftigte in der Region Hannover über ihre Firma ein Jobticket.

Deutlich gestiegen ist allerdings die Anzahl der Firmen, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein vergünstigtes Angebot für den Nahverkehr mit Bussen und Bahnen machen. Waren es beim Jobticket nur rund 200 Firmen, bieten jetzt 570 Firmen ihren Beschäftigten das 365-Euro-Ticket an. Bisher musste ein Unternehmen für mindestens 50 Beschäftigte ein Jobticket abnehmen, damit es Vergünstigungen gibt. Jetzt reicht ein Mitarbeiter, um vom 365-Euro-Ticket zu profitieren.

65 Prozent sind neue Kunden

GVH und Region Hannover bieten das Deutschlandticket in der Region Hannover als Hannover-Jobticket für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Preis von 365 Euro pro Jahr an. Mit dem Ticket für einen Euro pro Tag können die Besitzer in Bussen und Bahnen in ganz Deutschland kostenlos fahren. Das Angebot ist bisher bundesweit einmalig. Umgerechnet kostet das 365-Euro-Ticket 30,40 Euro pro Monat, im Vergleich zu 49 Euro für das reguläre Deutschlandticket. Ebenfalls 365 Euro kostet auch ein entsprechendes Sozialticket für Menschen, die staatliche Unterstützung beziehen. Außerdem gibt es das Deutschlandticket Hannover Job 100, bei dem die Arbeitnehmer nichts zahlen.

Bei den verkauften Jobtickets sind 65 Prozent der Käufer Neukunden und 35 Prozent bisherige Abonnentinnen und Abonnenten. Rund 4300 Personen beziehen ihr 365-Euro-Ticket in Verbindung mit der Region-S-Karte, knapp 300 als ehrenamtlich Tätige und rund 2000 Abnehmende sind Studentinnen und Studenten, die das Deutschlandticket auf Grundlage eines Upgrades ihres Semestertickets gebucht haben.

Im Nahverkehr: Mit dem Deutschlandticket fährt man in Bussen, Bahnen und Zügen des Nahverkehrs kostenlos. © Quelle: Sebastian Gollnow, dpa





Der Start des 365-Euro-Tickets war nicht reibungslos gelaufen. Zunächst gab es wegen eines ausstehenden Beschlusses der Regionsversammlung keine Rechtsgrundlage. Anfang April legte dann ein Hackerangrif bei der Üstra die Computer erst einmal lahm.





„Das ist ein voller Erfolg“

„Das 365-Euro-Jobticket ist ein voller Erfolg“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Es habe sich gelohnt, sich für bezahlbare und einfache Ticketpreise starkzumachen, betont Krach. Mit dem Jobticket sei die Region auf einem guten Weg, für die Menschen die Fahrten mit Bussen und Bahnen noch attraktiver zu machen. „Das ist ein wichtiger Schritt Richtung Verkehrswende“, sagt Krach. Die Zahlen seien beeindruckend, meint der Verkehrsdezernent der Region, Ulf-Birger Franz (SPD). Auch für die Folgemonate rechnet er mit anhaltendem Interesse an der neuen Fahrkarte.

Das Jobticket gibt es grundsätzlich schon seit den 1990er-Jahren im GVH. Durch die neuen Jobticketangebote verfügen ersten Einschätzungen zufolge aktuell rund 45.000 Beschäftigte über die begehrte Fahrkarte.

„Gut für die Attraktivität als Arbeitgeber“

Das Jobticket sei ein Eckpfeiler der Arbeitgeber-Attraktivität, sagt der Personalleiter der Hannoverschen Volksbank, Jörg Biethan. In seinem Unternehmen nutzten derzeit 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Angebot, ein Zuwachs von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum bisherigen Jobticket. Die Sonnenapotheke aus der List ist einer der kleinen Firmen, die jetzt neu dabei ist. „Ich wusste bis dahin nicht, dass wir auch mit einer kleineren Mitarbeiterzahl mitmachen können“, sagt Apothekerin Silke Pieper-Walter. Die Mitarbeiter seien begeistert.

Abgesehen von den Jobtickets hat der GVH bisher mehr als 90.000 Deutschlandtickets verkauft.

