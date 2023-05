﻿Stadt Hannover sponsert Mitarbeitern 365-Euro-Jobticket

Auch die rund 11.000 Stadtbeschäftigten sollen jetzt in den Genuss eines günstigen Jobtickets kommen, das zugleich als Fahrkarte für alle Regionalzüge deutschlandweit gilt. Finanziert wird das Ticket aus Parkgebühren.

Hannover. Für einen Euro am Tag nicht nur in der Region Hannover mit Bussen und Bahnen herumfahren, sondern sogar deutschlandweit – das will die Stadtverwaltung ihren rund 11.000 Beschäftigten ermöglichen. Das sogenannte Hannover-Jobticket (365-Euro-Ticket) soll zugleich die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin attraktiver machen. „Die Landeshauptstadt steht in einem starken Wettbewerb um Arbeitskräfte“, heißt es in einer Verwaltungsvorlage. Die Ratsgremien müssen dem Vorhaben noch zustimmen.