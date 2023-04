﻿365-Euro-Tickets in der Region Hannover kommen frühestens zum 1. Juni

Hannover. Die Spezialvarianten des Deutschlandtickets für preisgünstigen Bahn- und Busverkehr in der Region Hannover können generell nicht vor dem 1. Juni eingeführt werden. Die Folgen des Hackerangriffs auf die IT-Systeme der Üstra am letzten Februartag, die auch den Großraum Verkehr Hannover (GVH) bedienen, verhindern einen früheren Start.

Betroffen sind das 365-Euro-Jobticket, das 365-Euro-Sozialticket und die entsprechende Variante für die Ehrenamtskarte, die sämtlich auch im gesamten Bundesgebiet gelten sollen. „Bis zur Einführung gelten die vorhandenen Angebote, werden aber vom 1. Mai an im Preis bei 49 Euro gedeckelt und vorerst weiterhin nur im Bereich des GVH nutzbar sein“, sagt Sprecher Tolga Otkun.

In der bestehenden Version sind laut Otkun 40.000 Jobtickets in der Region im Umlauf. Vor der Cyberattacke habe man Nachfragen von weiteren Unternehmen gehabt, darunter auch kleinen und mittleren. Einen genauen aktuellen Stand könne man wegen der IT-Störung nicht nennen.

Üstra und GVH haben nach wie vor diverse Probleme durch den Angriff, bei dem die Urheber Daten verschlüsselt haben. Für die Entschlüsselung verlangen sie Lösegeld, dass das Verkehrsunternehmen aber nach eigenen Angaben nicht zahlen wird. Stattdessen arbeiten hauseigene und extern hinzugezogene Spezialisten daran, die Systeme wieder verfügbar zu machen.

Die Störung betrifft Kundendatenbanken, die Erreichbarkeit des Kundendienstes per E-Mail und teilweise auch telefonisch sowie einige andere Funktionen. Deshalb musste der GVH schon den Vorverkauf des Deutschlandtickets, der bundesweit am 3. April startete, nach wenigen Stunden einstellen und konnte ihn noch nicht wieder aufnehmen. Kunden müssen auf andere Anbieter wie etwa die Deutsche Bahn ausweichen.

Eine weitere Auswirkung der IT-Probleme ist erst mit Verzögerung aufgetaucht. Die 160 Verkaufs- und Servicestellen des GVH im Regionsgebiet können aktuell keine Fahrscheine verkaufen; auch die regulären wie Einzel- oder Tagestickets nicht. „Sie hängen auch am Netz der Üstra“, sagt Otkun.

Wer eine GVH-Fahrkarte für den Nah- und Regionalverkehr kaufen will, kann dies aktuell im Kundenzentrum am Platz der Weltausstellung oder an den Automaten tun. Bei letzteren ist aber Barzahlung nur an denjenigen in den Tunnelstationen der Stadtbahn möglich, sonst akzeptieren die Geräte aktuell nur Kartenzahlung. Elektronische Alternativen sind der Mobilitätsshop auf der Website des GVH oder dessen App. Wenn am Wochenende die Hannover-Messe beginnt, will der Verbund an der dortigen Haltestelle einen Servicepunkt mit Fahrscheinverkauf einrichten.