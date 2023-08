Festival am Wochenende

Vom 4. bis zum 6. August feiert das Fährmannsfest am Weddigenufer und auf der Faust-Wiese Geburtstag. Nachdem in den vergangenen Jahren das Programm abgespeckt war, gibt es in diesem Jahr viel Neues.

