﻿400 radeln mit bei Demo gegen den Ausbau des Südschnellweges durch Hannover

Gucken oder nicht? So diskutierten Experten bei Arminia Hannover über die WM in Katar

Was bringt ein Boykott der Fußball-WM in Katar? Und was könnten Fußballfans stattdessen tun? Darüber diskutierten Kritiker bei Arminia Hannover. 96-Fan Danyel Reiche, der als Professor in Katar lehrt, warb hingegen um einen anderen Blick auf das Ausrichterland.