﻿45 neue Windparkflächen um Hannover: Region legt konkreten Plan vor

Um das Ziel einer Klimaneutralität bis 2035 zu erreichen, soll in den nächsten Jahren die Windkraft massiv ausgebaut werden. Erstmals legt die Regionsspitze jetzt einen Plan mit konkreten Flächen vor und will diesen bis zum Sommer mit allen Interessierten diskutieren.

Hannover. Bis 2035 wollen Stadt- und Regionspolitik das gesamte Regionsgebiet auf Klimaneutralität umgestellt haben. Für den dafür rechnerisch benötigten Windenergieanteil hat die Regionsspitze jetzt die Weichen gestellt und einen Planentwurf für 45 neue Windparkflächen vorgestellt. Er soll in den nächsten Monaten diskutiert werden und im kommenden Frühjahr Rechtskraft bekommen.

Windkraft in der Region Hannover: „Ambitionierter Plan“

„Es ist ein ambitionierter Plan – aber wir sind fest entschlossen und glauben, dass die Schritte dringend notwendig sind, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Donnerstag bei der Vorstellung des Entwurfs zum neuen Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP). Regions-Planungsdezernent Jens Palandt (Grüne) betonte, dass durch den Ausbau der erneuerbaren Energien die Wertschöpfungskette in der Region bleibe. „Bisher beziehen wir unsere Energie in Form von Gas und Öl aus fremden Staaten, künftig produzieren wir sie in der Region.“ Sein Dezernat werde bald auch einen Plan für den Ausbau der Solarenergie vorlegen.

Die neuen Beschleunigungsgesetze für den Ausbau der Erneuerbaren sehen vor, dass Windkraftanlagen künftig auch in Naturschutz- und Waldgebieten installiert werden dürfen. Erste Vorhaben sind im Fuhrberger Forst projektiert, wo mit 43 Windrädern ein Großpark geplant ist. Die Region will aber Wildwuchs bekämpfen: Weil gegen das aktuell gültige Raumordnungsprogramm geklagt wurde, dürfen derzeit überall im Regionsgebiet Windkraftanlagen aufgestellt werden, wo es baurechtlich nicht zu verhindern ist. „Unsere Vorstellung ist eher, dass wir die Entwicklung gezielt steuern“, sagt Palandt.

Das ist die Berechnung:

Und so hat die Region gerechnet: Derzeit werden regionsweit etwa 5157 Gigawattstunden Strom im Jahr verbraucht. Weil es bis 2035 mindestens das Doppelte sein wird, wenn Stromautos tanken und Wärmepumpen mit Strom heizen sollen, rechnet die Region mit 10.300 Gigawattstunden Strombedarf ab 2035. Die Windenergie soll bilanziell die Hälfte beisteuern (den Rest die Solarenergie, denn Biomasse und Wasserkraft fallen regional kaum ins Gewicht). Diesen Bedarf haben die Planerinnen und Planer dann auf die benötigten Flächen gespiegelt, wobei sie davon ausgehen, dass bestehende Anlagen noch repowert werden, also in die Höhe verlängert und mit kräftigeren Generatoren ausgestattet werden.

Windkraft bei Uetze-Dollbergen: Dort verdient die Kommune über den kommunalen Anteil jährlich 1,2 Millionen Euro an den Erträgen der Windräder. © Quelle: Moritz Frankenberg

Das Ergebnis: 2,52 Prozent der Regionsfläche müssen als Vorranggebiet für Windkraft ausgewiesen werden. Palandt sprach von einer „Punktlandung“, denn als das Land vor einigen Monaten für die Region das Ziel von 1,05 Prozent Windkraftfläche ausgab, da hatte die Region spontan auf 2,5 Prozent erhöht. Die 45 Vorrangflächen nehmen knapp 5800 Quadratmeter des Regionsgebietes ein. Auf weiteren 0,76 Prozent der Flächen, sogenannten Vorbehaltsgebieten, können Kommunen zusätzlich Windparks ausweisen, wenn ihre Bürgerinnen und Bürger das wollen.

Windkraft nicht in Mooren

Sonja Beuning und Wolfgang Jung von den Planungsteams der Region betonten allerdings, dass man behutsam vorgegangen sei. Echte Naturschutzgebiete, Moore und Natura-2000-Flächen seien für Windräder weiter tabu. 1,2 Prozent der Landschaftsschutzgebiete sind als Vorrangflächen für Windenergie vorgesehen und 1,25 Prozent der Waldgebiete. „Wobei das natürlich nicht heißt, dass dort alles abgeholzt wird, sondern nur der Bereich der Fundamente und der Zuwegung“, sagt Jung.

Neue Windparks könnte es etwa im Südwesten der Wedemark geben, bei Gehrden-Lenthe und Lehrte-Ahlten. An anderen stellen könnten Windparks massiv erweitert werden, etwa bei Ronnenberg-Linderte, Uetze-Nord oder Neustadt-Mandelsloh.

Beuning stellt klar, dass der Ausbau der Erneuerbaren laut Gesetz ein „überragendes öffentliches Interesse“ ist und der öffentlichen Sicherheit diene. Der jetzt vorgelegte Planentwurf soll bis Mitte Mai vom Regionsparlament als Diskussionsgrundlage beschlossen werden. Dann starten Bürgerdialoge in Wennigsen (5. Juni), Neustadt (6. Juni) und Lehrte (9. Juni) sowie ein Online-Diskussionsabend am 20. Juni. Anschließend beraten alle Räte der 21 kommunen und die Regionspolitik. Wenn im Dezember der Plan beschlossen wird, kann er im Frühjahr 2024 rechtskräftig werden.

Hier gibt es die Detailkarten:

Alle Planungsunterlagen und Detailkarten gibt es auf den Internetseiten der Region unter diesem Link.