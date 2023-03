﻿49-Euro-Ticket im Bundestag: Ist das auch der Durchbruch für das 365-Euro-Ticket in Hannover?

Hannover. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat die Zustimmung des Bundestags zum deutschlandweiten 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen am Donnerstag begrüßt. „Damit ist der nächste Schritt geschafft“, sagte Krach. Der Bund habe mit dieser Entscheidung gezeigt, dass er es mit der Verkehrswende ernst meine. Das Deutschlandticket sei die nötige Basis, um einen günstigen Verkehr mit Bussen und Bahnen anbieten zu können. „Das ist Rückenwind für unsere Ziele für die Verkehrswende in der Region Hannover“, betonte der Regionspräsident.

Schwierigkeiten bei der Umsetzung aufgetaucht

Der Verkauf des Deutschlandtickets soll am 3. April starten. Nach den Plänen der Region Hannover soll es darüber hinaus ab dem 1. Mai allen Firmen in der Region Hannover möglich sein, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zusammenarbeit mit dem Großraum-Verkehr Hannover (GVH) ein vergünstigtes Deutschlandticket zum Jahrespreis von 365 Euro anzubieten.

Allerdings sind in den vergangenen Tagen vermehrt Schwierigkeiten bei der Umsetzung dieses 365-Euro-Tickets aufgetaucht. Der GVH geht derzeit davon aus, dass viele Firmen es nicht schaffen, ihren Beschäftigten das neue Ticket speziell für die Region Hannover pünktlich anzubieten. Der GVH hat deshalb angekündigt, dass Inhaber eines bereits bestehenden Jobtickets nicht mehr als die 49 Euro zahlen müssen, die bundesweit für das Deutschlandticket verlangt werden. Kunden, die derzeit mehr zahlen, bekämen den Betrag über 49 Euro hinaus erstattet.

Regionsversammlung stimmt am Dienstag ab

Die Landesbeamten – also etwa Lehrer und Polizisten – werden von dem Angebot vorerst aber gar nicht erreicht. Der Grund: das Besoldungsgesetz für Beamte und der Tarifvertrag für Angestellte. Darin ist kein Zuschuss des Arbeitgebers für ein Jobticket vorgesehen. Besoldungsgesetz und Tarifvertrag müssen also vorher geändert werden.

Auch Regionspräsident Krach meinte am Donnerstag, dass es an der ein oder anderen Stelle ruckeln werde. Es werde aber daran gearbeitet, so viele Menschen wie möglich zum Start am 1. Mai in der Region Hannover auch schon mit dem 365-Euro-Ticket zu erreichen. Voraussetzung ist zunächst die Zustimmung der Regionsversammlung, die am kommenden Dienstag tagt. Auch dort gilt eine Mehrheit als sicher.

Das ist aber noch nicht das Ende der Abstimmungen: Am 31. März ist der Bundesrat gefragt. Nur wenn es dort auch eine Mehrheit gibt, können das 49 Euro-Ticket und das 365-Euro-Ticket in der Region Hannover kommen.