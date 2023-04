﻿49-Euro-Ticket: Das müssen Nutzer des Jobtickets in der Region Hannover wissen

Am 1. Mai kommt das 49-Euro-Ticket. Aber wie funktioniert die Umstellung, wenn man in der Region Hannover ein Jobticket oder ein GVH-Abo hat? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Hannover. Ab 1. Mai gilt in ganz Deutschland das 49-Euro-Ticket – auch Deutschlandticket genannt. Für 49 Euro im Monat sind damit Fahrten in Bussen und Bahnen im ganzen Land möglich. Aber was ist, wenn ich derzeit ein Jobticket für die Region Hannover habe? Oder ein Abonnement beim Großraumverkehr Hannover (GVH)? Wird daraus automatisch ein Deutschlandticket? Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen.