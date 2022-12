﻿Das 49-Euro-Ticket kommt – doch wer spart dabei, und wer nicht? Was Sie in Hannover darüber wissen müssen

In Hannover plant der Verkehrsverbund GVH für das bundesweit geplante Deutschlandticket, obwohl es noch keinen konkreten Einführungstermin gibt und wichtige Details ungeklärt sind. Preisgünstigere Angebote etwa für Senioren oder Jugendliche will er in jedem Fall beibehalten – und die derzeitigen Fahrpreise zum 1. Januar anheben.

