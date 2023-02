﻿49-Euro-Ticket: Verkauf in Region Hannover startet am 3. April

Für 49 Euro mit Bus und Bahn quer durch Deutschland - vom 1. Mai an wird das mit dem Deutschlandticket möglich. In der Region Hannover soll es das Ticket ab Anfang April geben. Noch sind aber nicht alle Probleme gelöst.

Der Termin steht: Der Verkauf des 49-Euro-Tickets soll in der Region Hannover am 3. April starten.

Hannover. Der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr startet am 3. April. Das teilte Üstra-Chefin Elke Maria van Zadel für die Region Hannover mit. Das Verkehrsunternehmen rechnet damit, dass viele Kunden im Großraumverkehr Hannover die bisherigen Angebote – wie zum Beispiel ein monatliches Abo für mehr als 80 Euro – nicht mehr nutzen werden. „Das würde auch kein Kunde verstehen“, sagte van Zadel im Interview mit dieser Zeitung.

„Andererseits haben wir hier Vergünstigungen, die die Menschen gern behalten möchten.“ Dazu zähle die Mitnahmeregelung an Wochenenden. Es werde geprüft, ob diese künftig für einen bestimmten Betrag zum 49-Euro-Ticket dazugebucht werden kann.

49-Euro-Ticket: Wird es künftig teurer?

Das bundesweit nutzbare Nahverkehrsticket soll zum 1. Mai starten. Es soll 49 Euro im Monat kosten, was ausdrücklich als „Einführungspreis“ bezeichnet wird - spätere Erhöhungen sind also möglich. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Das Angebot soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat einen Gesetzentwurf zur Finanzierung in den Bundestag eingebracht. Am Mittwoch befasst sich der Verkehrsausschuss in einer Expertenanhörung damit.

49-Euro-Ticket: Günstiger für Schüler?

Wer in Niedersachsen zur Schule geht oder eine Ausbildung macht, könnte die Monatskarte unter Umständen noch günstiger bekommen.

Niedersachsens Landesregierung erwägt, das von ihr geplante 29-Euro-Ticket für Schüler, Azubis und Freiwilligendienstler als vergünstigtes Deutschlandticket einzuführen. Das kündigte das Verkehrsministerium in Hannover an. Damit könnten die rund 1,2 Millionen Berechtigten die Monatskarte statt wie bisher geplant nicht nur landesweit, sondern in ganz Deutschland im Nahverkehr nutzen.

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen wird das 29-Euro-Ticket als niedersachsenweite Lösung beschrieben. Nun sagte ein Sprecher aus dem Verkehrsministerium: „Das 29-Euro-Ticket kann als eigenständiges landesweites Ticket oder als rabattiertes Deutschlandticket eingeführt werden.“ Entsprechende Abstimmungen liefen noch. Eine Abschätzung der je nach Variante anfallenden Kosten sei wegen vieler „Finanzierungsströme“ bisher nicht möglich.

Zum Zeitplan erklärte das Ministerium, zunächst solle das Deutschlandticket eingeführt werden, erst dann das niedersächsische 29-Euro-Ticket. „Wir peilen das Jahr 2024 an“, sagte der Sprecher. Als Übergangslösung stehe bis dahin in Niedersachsen das regionale Schüler- und Azubiticket zur Verfügung, für das die Berechtigten maximal 30 Euro im Monat zahlen.