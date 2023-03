﻿Das Deutschlandticket kommt in den Verkauf – was Sie in Hannover darüber wissen müssen

Wechsel an der Spitze des SEK Niedersachsen: Mauritius Fahrbach (37) hat das Spezialeinsatzkommando von Nicole Rügenhagen übernommen. Der 37-Jährige erzählt, wie er an seinen neuen Job beim LKA in Hannover kam, warum es in der Einheit immer noch keine Einsatzbeamtinnen gibt und wie sportlich der Chef selbst ist.