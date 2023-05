﻿Kein Chaos beim Start des 49-Euro-Tickets in Hannover – aber Probleme bei der Buchung

Hannover. Der Start des 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer führte zu teilweise chaotischen Zuständen in den Zügen des Nahverkehrs. Gerade Strecken mit touristischen Zielen waren übervoll. Fahrradausflügler konnten häufig nicht mitgenommen werden, es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Deutlich entspannter ging es an Hannovers Hauptbahnhof bei der Premiere des Nachfolgers zu, dem 49-Euro-Ticket. Ein Chaos war dort am Morgen nicht zu beobachten. Allerdings gab es bei der Buchung Probleme.

Für Marianne Aust aus Laatzen lohnte sich das Ticket schon mit der ersten Tour. Die 67-Jährige verbringt mit einer Freundin eine Woche Urlaub in Norddeich. Hin und zurück mit dem Niedersachsenticket würde sie 50 Euro bezahlen. Einen Euro spart sie also. „Und ich habe diesen Monat noch einen Termin in Bremen. Dadurch rechnet sich das für mich“, erklärte Aust. Erst einmal wolle sie das Abo für das Deutschlandticket danach wieder kündigen. „Ich entscheide dann immer spontan, ob es sich für mich lohnt“, sagte sie.

Kein Chaos: Trotz Einführung des günstigen 49-Euro-Tickets gab es am Montagmorgen keine übervollen Züge und Bahnsteige am Hauptbahnhof Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es ist sehr einfach geworden, überall hinzukommen“

Ähnlich will es Raffel Hubich (25) aus Erfurt machen. Der Student war mit Kumpel Christian Jäger (25) am Wochenende in Hamburg. Für die Rückreise hat er sich das 49-Euro-Ticket geholt. Das ist für ihn immer dann attraktiv, wenn Reisen geplant sind, die über den Geltungsbereich seines Semestertickets hinausgehen. „Das Tolle am Deutschlandticket ist, dass es sehr einfach geworden ist, überall hinzukommen“, sagte er. Auch Jäger, der in Göttingen studiert, ist ein Fan: „Bei weiteren Touren nehme ich auch auf jeden Fall das Ticket“. Die Fahrt nach Hamburg sei allerdings mit seinem Semesterticket möglich gewesen.

Für Larissa Wiese (41) und Sohn Laurenz kam das 49-Euro-Ticket für ihre Reise nach Norderney hingegen nicht infrage. „Wir sind mit mehreren unterwegs. Da ist es dann doch noch billiger, wenn man sich ein Niedersachsen-Ticket teilt“, sagte sie.

Für sie lohnt es sich nicht: Larissa Wiese (rechts) und Sohn Laurenz waren mit dem Niedersachsenticket günstiger unterwegs. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Er bekam kein Ticket, sie gleich zwei

Julian Bartsch (37) aus Hannover hält die Einführung des 49-Euro-Tickets für „einen wichtigen Schritt, um mehr Autos von der Straße zu bekommen“. Auch Freundin Fiona Blanke (27) findet es „toll, dass es das gibt. Es macht vieles im Nahverkehr einfacher“. Die beiden wollten das neue Angebot eigentlich gerne bereits für ihre Wandertour am 1. Mai in den Hildesheimer Wald nutzen, hatten allerdings Probleme bei der Buchung.

Bartsch hatte dieses am Freitag über die App der Deutschen Bahn ordern wollen. Er bekam jedoch die Rückmeldung, dass es zu Verzögerungen komme. Da seine Buchung auch bis Montag nicht bestätigt wurde, musste er ein normales Ticket lösen. Blanke bekam eine Fehlermeldung und bestellte das Ticket noch einmal. Am Ende hatte sie sogar zwei Deutschlandtickets. „Allerdings hat es geklappt, eines der beiden Tickets zu stornieren“, berichtete sie. Da die Tickets personalisiert sind, konnte Bartsch das überzählige nicht nutzen.

Probleme bei der Buchung: Julian Bartsch (links) bekam gar kein Deutschlandticket, Freundin Fiona Blanke gleich zwei. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ticket buchen: „Bitte versuchen Sie es später erneut“

Sie waren nicht die Einzigen mit Problemen. Wer sich das Ticket spontan am Montag besorgen wollte, hatte dazu oft gar keine Gelegenheit. „Momentan versuchen viele Personen gleichzeitig ein Deutschlandticket zu kaufen, so dass unsere Systeme leider überlastet sind. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut“, teilte die Deutsche Bahn am Morgen in ihrer App mit.

Kunden des Großraumverkehrs Hannover (GVH) können das Ticket ohnehin erst ab dem 1. Juni über dessen Systeme buchen. Der GVH kann nach einem Hacker-Angriff auf die hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra derzeit keine Deutschlandtickets verkaufen.