﻿Die nächste Schlagersensation: Roland Kaiser kommt im Sommer 2024 ins Stadion

Hannover. Seit 50 Jahren steht der Schlagersänger Roland Kaiser auf der Bühne. Zum Jubiläum im kommenden Jahr gibt es eine große Tournee. Unter dem Titel „50 Jahre – 50 Hits!“ präsentiert der bekannte Schlagersänger seine großen und auch seine nicht ganz so großen Hits. Mit seiner neuen Show will der 71 -Jährige auch in Hannover Station machen. Am 21. Juni 2024 wird er in der Heinz von Heiden Arena auftreten. Das Konzert von Roland Kaiser ist das erste Stadionkonzert des kommenden Jahres, das feststeht.

Fest steht auch, dass Roland Kaiser viele Lieder zum Mitsingen bringen wird: „Santa Maria“, „Dich zu lieben“ oder „Joana“. Und vielleicht wird er auch seine Titel „Ich glaub, es geht schon wieder los“ und „Warum hast Du nicht nein gesagt“ zum Besten geben.

Der Sänger sagt über seine neue Show, dass er in jedem Konzert „mindestens 50 Songs“ präsentieren wird. Und dann verrät er noch: „Mein Produktionsteam hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in den zweieinhalb Stunden Liveshow in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 31. Juli.

