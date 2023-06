Kostenfrei bis 17:00 Uhr lesen

Regionalmeisterschaft

Ruhige Hände und starke Nerven: So war der Staplercup in Großburgwedel

Gabelstaplerfahren ist eine hohe Kunst: Das haben die Teilnehmenden am Willenbrock-Staplercup in Großburgwedel am Sonnabend bewiesen. Die besten der Logistik-Fachkräfte aus ganz Norddeutschland dürfen zu den deutschen Meisterschaften. Ein Besuch bei einem Wettkampf der speziellen Art.