﻿50 Jahre VWV – doch Arbeit für Wettberger Vereine wird immer schwieriger

Wettbergen. Es ist 50 Jahre her, dass das einst selbstständige Dorf Wettbergen per Gebietsreform der Landeshauptstadt Hannover zugeschlagen wurde. Insgesamt kamen sieben Städte und Gemeinden im März 1974 dazu. In Wettbergen hatte schon Monate zuvor eine Organisation ihre Arbeit aufgenommen, die bis heute das öffentliche Leben im Stadtteil zusammenhält: Der Verband Wettberger Vereine (VWV) wird in diesem Jahr exakt ein halbes Jahrhundert alt. In den nächsten Monaten stehen Veranstaltungen ganz im Zeichen des Jubiläums. Im Juni will der VWV nach mehreren Jahren Pause auch wieder sein Stadtteilfest mit der Bürgerschaft organisieren. Auch wenn die Feierlaune überwiegt – so ganz zufrieden mit der kommunalen Unterstützung für Wettbergen ist Verbandschef Roman Scheel nicht.

Mitglieder wie Kirchengemeinde, Sportvereine, Freiwillige Feuerwehr, Kulturgemeinschaft Katakombe oder Sozialverband Deutschland (SoVD) und Parteien haben jeweils ihre Arbeitsbereiche. Ihnen ein gemeinsames Dach zu geben und ein Netzwerk für den Stadtteil aufrecht zu erhalten – das sind Aufgaben des VWV. Doch die Rahmenbedingungen für die Arbeit des Verbandes waren schon mal besser. Eine selbstständige Gemeinde, die so etwas fördert, gab es nach der Gebietsreform nicht mehr. Und Hannover übernahm diese Aufgabe nicht. „Ob Seniorenweihnachtsfeier, Stadtteilfest, Martinsumzug oder Volkstrauertag; wir haben das seit 1973 übernommen“, sagt VWV-Vorsitzender Scheel. Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Wettberger Verbände und Vereine auch im VWV organisiert.

Fester Teil im VWV-Jahreskalender ist der Volkstrauertag in Wettbergen – 2022 mitgestaltet von Bezirksbürgermeister Andreas Markurth, SoVD-Chef Ralf Krebs, Pastor Johannes Hagenah, Roman Scheel und dem Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (von links). © Quelle: VWV

Edelhof hat seine herausragende Bedeutung verloren

Das historische Herrenhaus, der Wettberger Edelhof, wich ab 1970 einem Neubaukomplex mit altengerechten Wohnungen. Der Nachbarschaft perfekt angepasst, richtete die Stadt eine Begegnungsstätte am Edelhof ein und bot dort Seniorenarbeit an. Die Räume nutzten vor allem die Wettberger Ortsverbände vom Deutschen Roten Kreuz und des SoVD. Doch der Mietvertrag lief 2018 aus. Die Eigentümerin des Edelhofs, die Wohnungsgenossenschaft Gartenheim, baute zwar einen Mietertreff. Einen passenden Ersatz für ihre Veranstaltungen fanden DRK und SoVD aber nicht im Stadtteil.

„Die DRK-Ortsgruppe existiert nicht mehr“, bedauert Scheel. Älteren Menschen sei ein Ausweichen in andere Stadtteile nicht zuzumuten. Und die Aula der Grundschule Wettbergen steht externen Nutzern wie dem VWV nicht beliebig zur Verfügung. Das mache beispielsweise die Organisation der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier schwierig, kritisiert der VWV-Vorsitzende. Und Gaststätten seien als Veranstaltungsort auf Dauer einfach zu teuer. „Wettbergen ist der größte Stadtteil im Stadtbezirk Ricklingen. Es ist fraglich, weshalb wir keine adäquaten Räume bekommen.“

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr

Der VWV will nicht nur Kritik üben, sondern seinen Mitgliedern und den Bürgerinnen und Bürgern etwas Gutes bieten. Den Auftakt machte im März die Teilnahme der Freiwilligen Feuerwehr Wettbergen und des VWV-Vorstands am Aha-Aktionstag „Hannover sauber!“. Die Kinder und Jugendlichen der Ortsfeuerwehr bildeten Reinigungsteams am Sportpark Wettbergen, am Regenrückhaltebecken und am Spielplatz neben dem Zero:e-Park. Sie füllten einen Anhänger mit alten Möbelstücken, Flaschen, Gartenabfällen und liegengelassenen Hundekotbeuteln.

Am 1. Mai folgt der Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr; die Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde richtet ein Maibaumfest (7. Mai) und ein Johannesfest (25. Juni) aus. Der Martinsumzug findet am 11. November statt; VWV, Feuerwehr und die Wettberger Sportschützen gestalten gemeinsam den Volkstrauertag am 19. November. Der VWV will am 10. Dezember wieder zur Seniorenweihnachtsfeier einladen.

Spielt zur 50-Jahres-Feier des VWV im Juni in Wettbergen: Die niedersächsische Band „The Nasty Boggarts“. © Quelle: privat

Stadtteilfest im Juni wird der Höhepunkt

Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist das Stadtteilfest am Wochenende, 23. bis 25. Juni, auf dem Festplatz vor dem Sportpark Wettbergen. Der Bezirksrat Ricklingen fördert das Ereignis. Gewerbetreibende aus Wettbergen und anderen Stadtteilen wollen als Sponsoren dabei sein – darunter der Rewe-Markt am Zero:e-Park. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay soll die Schirmherrschaft übernehmen und die 50-Jahr-Feier gemeinsam mit dem VWV-Vorstand am Freitag eröffnen; abends wird eine Zeltdisco eröffnet. Am Sonnabend wird am Nachmittag ein Seniorenkaffee veranstaltet; die Musik dazu spielt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Wettbergen. Für den Abend ist ein Irish-Folk-Konzertabend mit der Band „The Nasty Boggarts“ geplant. Ein Frühschoppen am Sonntag läutet das Fest-Finale ein.