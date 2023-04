﻿5000 Euro für blühende Fantasie: Diese Garteneinsätze haben fünf Leserinnen in Hannover vor

Hannover. Die HAZ-Redaktion möchte den Frühling mit dem Gartencenter Stanze in Hemmingen auf besondere Weise feiern. Denn gemeinsam baten Redaktion und Gartenexperten um Ideen für Gartenprojekte. Hunderte Leser und Leserinnen bewarben sich bei der Frühlingsaktion und wollten sich die insgesamt 5000 Euro sichern. Nun wurden die Gewinner informiert. Die Projekte können starten.

So möchte Luisa Strömert aus Linden ein Hochbeet mit Stauden und Naschobst mit unterschiedlichen Ebenen schaffen. „Wir möchten auch Gemüse für unseren Sohn Mio pflanzen.“ Bei der Auswahl insektenfreundlicher Pflanzen beraten nun Gartenexperten. Denn es soll vor allem Bienen gut gehen. Ähnlich klingt auch der Plan von Katharina Kirchner. Am Haus am Wietzegraben ist bisher nur eine Rasenfläche. Nun sollen Hochbeete dazukommen. „Wir möchten zudem den Rasen und die Terrasse optisch ansprechend voneinander abzugrenzen.“ Ein Ortstermin mit den Gartenbauern ist vereinbart.

Einen Garten hat Fine Feuerhahn nicht. In Ricklingen ist die 21-Jährige in ihre erste Wohnung gezogen und möchte nun ihren Balkon verschönern. „Ich möchte Gemüse pflanzen“, sagt sie. Die anderen Familien warnen bei der Gutscheinübergabe direkt vor Weinanbau. Die Haftwurzeln lassen sich nur schwer von der Hausfassade ablösen. Rat sucht auch Leserin Karin Musklus. Sie recherchiert derzeit zu Pflanzen, die dem Klimawandel trotzen und fragt im Gartencenter nach Alternativen zu klassischen Rhododendren und Eiben.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Gartencenter Stanze schauen sich die Projekte aus der HAZ-Leserschaft vor Ort an. © Quelle: Rainer Droese

Tatiana Grell aus Gehrden kam direkt mit Partner Michael, den Kindern Mila und Leni und Oma Marianne Grell zur Preisübergabe. „Wir sind Anfang des Jahres in eine neue Doppelhaushälfte gezogen und sehen jeden Tag vom Sofa aus unseren tristen Garten“, sagte Grell. Sie möchte nun gemeinsam mit den Garten-Experten Ideen für die Gartennutzung entwickeln, die sowohl Kinder als auch Eltern glücklich machen.

Die HAZ begleitet alle fünf Projekte und gibt den Tipps der Stanze-Experten an die Leserschaft weiter. Nach den Ortsterminen folgen die Arbeitseinsätze. Damit warten die Gewinner bis die Eisheiligen vorbei sind. Ab dem 15. Mai werden dann Gärten und Balkone zu Wohlfühloasen umgebaut.