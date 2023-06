﻿Neuer Bücherschrank in Seelhorst

Seelhorst. Betriebsamkeit an einer unscheinbaren Ecke in Seelhorst: Der Bezirksrat Döhren-Wülfel inklusive der Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner ist in großer Besetzung aufgetaucht, zwischen mehreren Beuteln mit Büchern laufen Kinder aus dem Kindergarten Waldheim herum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Untere Fächer für Kinderbücher

Feierlich enthüllt: Der 51. Bücherschrank der Stadt Hannover. Mit dabei: Eine Abordnung des Kindergarten Waldheim und Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner (zweite von rechts). © Quelle: Jan Fischer

Sie selbst sei ein „bekennender Bücherwurm“, sagt Kellner dann zur Eröffnung des 51. Bücherschrankes in der Stadt Hannover an der Ecke Peiner Straße und Hoher Weg in Seelhorst. Kellner freut sich darüber, dass er es niedrigschwellig möglich macht, „in komplexe Themen einzutauchen oder sich in fremde Welten hineinzuträumen“. Kellners Rede bleibt aber kurz, denn der in blauen Stoff eingehüllte Bücherschrank will enthüllt werden – und zwar von den Kindern aus dem Kindergarten Waldheim, der auch die Patenschaft für den Schrank übernommen hat. Die Kinder befüllen ihn auch gleich aus den mitgebrachten Beuteln. Weil der Kindergarten sich um den Bücherschrank kümmert, sind auch die unteren beiden Fächer – also diejenigen in direkter Kindergriffhöhe – Kinderbüchern vorbehalten. Auch eine am Vortag aufgestellte Bank gehört zu dem Ensemble.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Bezirksrat Döhren-Wülfel hat den Bücherschrank aus eigenen Mitteln finanziert – 3500 Euro hat er gekostet. Er wurde, wie alle Bücherschränke im Stadtgebiet, vom Werkstatt-Treff Mecklenheide gebaut, einem Projekt für Langzeitarbeitslose.

HAZ