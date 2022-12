﻿55-Jähriger muss Geldstrafe am Flughafen Hannover bezahlen

Ertappt: Die Bundespolizei am Flughafen Hannover hat einen Betrüger an der Ausreise gehindert.

Eigentlich wollte der Mann (55) nur in die Sonne fliegen. Doch der gebürtige Finne wurde per Haftbefehl gesucht, als er am Flughafen Hannover einchecken wollte. Es wurde ein teurer Urlaub für ihn.

