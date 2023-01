﻿580 statt 360 Millionen Euro: Bund legt neue Kostenschätzung für Hannovers Südschnellweg vor

Der Bund hat eine neue Kostenschätzung für Hannovers Südschnellweg vorgelegt – und die hat es in sich: Statt geplanten 360 Millionen Euro sind für das Projekt nun fast 580 Millionen Euro vorgesehen. Streit gibt es unterdessen um eine Expertenrunde, in der eine wichtige Gruppe nicht vertreten ist.

Hannover. Die Kosten für den Ausbau des Südschnellwegs gehen in die Höhe. Dem Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Bund jetzt eine neue Kalkulation des umstrittenen Vorhabens vorgelegt. Demnach soll dieses nun fast 580 Millionen Euro kosten. Ursprünglich veranschlagt waren rund 360 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von gut 60 Prozent.

„Ich habe im Haushaltsausschuss im Laufe der Jahre wenige Straßenprojekte gesehen, bei denen in so kurzer Zeit so krass die Kosten explodieren. Die Belastungen für die Steuerzahler beim Südschnellweg schießen durch die Decke“, kritisiert der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler aus Hannover. Er fürchtet, „dass das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist“.

Grüne: Schmalerer Südschnellweg spart Steuergeld

Kindler sieht in der Kostensteigerung einen „weiteren Grund, die bisherige Planung im Bereich der Leinemasch kritisch zu überprüfen“. Eine geringere Verbreitung des Südschnellwegs spare Beton, Bauleistung und damit viel Geld und sei gleichzeitig besser für das Klima und die Naherholung in der Leinemasch, argumentiert der Grüne.

Bereits im August war eine massive Steigerung der Kosten für das erste und größte Baulos bekannt geworden, das unter anderem den Bau des Tunnels in Döhren beinhaltete. Kalkuliert hatte die für die Planungen zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit rund 250 Millionen Euro. Am Ende bekam den Zuschlag jedoch ein Firmenbündnis unter Führung des österreichischen Unternehmens Porr, das angeboten hatte, die Aufgaben für rund 400 Millionen Euro zu erledigen.

Land: Kostensteigerung hat „keine Auswirkungen“

Die vom Bund vorgelegte Kostenschätzung für das Gesamtprojekt sei „die Fortschreibung dessen, was die Ausschreibung ergeben hat – auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Baukostensteigerungen“, erklärt Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr. Auf das aktuelle Verfahren habe die Steigerung „keine Auswirkungen“.

Derzeit wird noch darum gerungen, wie breit der Südschnellweg in der Leinemasch tatsächlich werden soll. Im Dezember war Niedersachsens neuer Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) mit einer Delegation in Berlin, um auszuloten, welche Spielräume es dort noch für Umplanungen bei dem Projekt gibt. Am Donnerstag soll nun in Hannover erstmals eine Expertenrunde zusammenkommen, in der auch Kritiker des Vorhabens vertreten sind.

Streit um Expertenrunde: Wichtige Gruppe nicht dabei

Außen vor bleibt jedoch das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs, in dem sich unter anderem große Verbände wie der BUND, Nabu, Greenpeace und der ADFC zusammengeschlossen haben. Per Mail hatte das Land diesem eine Absage erteilt mit der Begründung, dass „die Teilnehmer nach Eingang der Anmeldungen ausgewählt“ worden seien. Bündnissprecherin Helene Grenzebach zeigt sich darüber irritiert, dass die Schnelligkeit bei der Anmeldung Kriterium für die Zusammensetzung der Expertenrunde gewesen sei. „Den derzeitigen Prozess der Auswahl der Teilnehmenden des neuen Gremiums sehen wir als nicht vertrauensbildend“, kritisiert sie.

Stattdessen dabei sind drei Vertreter der Bürgerintiative Leinemasch, die Gruppe „Leinemasch bleibt“ und die Bürgerinitiative Umweltschutz als Kritiker des Projektes, außerdem der ADAC, die Industrie- und Handelskammer, die CDU-Bezirksratspolitikerin Britta Waase sowie Vertreter von Bund, Land, sowie Region und Stadt Hannover, insgesamt 16 Personen.

„Wir brauchten eine arbeitsfähige Gruppe in einer bestimmten Größe“, erklärt Ministeriumssprecher Budde. Bei der Auswahl habe man darauf geachtet, „dass sowohl Befürworter als auch Kritiker des Projektes gut repräsentiert sind“.