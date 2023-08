﻿„Das macht Gänsehaut“: Warum 130 Chöre gemeinsam auf Hannovers Opernplatz singen

Hannover. Wie die Akustik hier ist, hängt ganz vom Wind ab. Doch bei Sonnenschein kann der Opernplatz der schönste Konzertsaal der Stadt sein: Tausende haben sich hier am Sonnabend versammelt, um gemeinsam ein großes Musikfest zu feiern. Der grandiose Chor Vivid Voices stimmt zum Auftakt auf der Bühne „I gotta feeling“ von den Black Eyed Peas an – und zeigt, was für ein Potenzial in menschlichen Stimmen stecken kann. Der Opernplatz jubelt.

Video: 5000 Menschen singen gemeinsam auf dem Opernplatz Ein Fest für die Musik: Tausende feiern das große Chorevent auf dem Opernplatz. © Quelle: HAZ

Rund 130 Chöre haben sich zu dem großen Musikfest angemeldet, mit dem die Sparkasse Hannover hier das Finale des Jubiläumsfestes anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens feiert. Vom Chor der MHH und dem Gesangverein Concordia Degersen über die Ensembles Quintensprung, ChoroFun und Krosecco bis zu den Leine-Lerchen und dem Brahms-Chor ist fast alles dabei, was in der Region singen kann – eine Mischung aus Breitensport und Hochleistungskultur.

Ein Hoch auf die Musik: Sparkassen-Vorsitzender Volker Alt (r.) mit Moderator Jan Sedelies. © Quelle: Katrin Kutter

Mit 3 Millionen Euro im Jahr fördert die Sparkasse gemeinnützige Projekte. „Chorsingen ist Gemeinschaft, es verbindet Menschen jeden Alters und aller Berufsgruppen“, sagt ihr Vorstandsvorsitzender Volker Alt. In ihrem Jubiläumsjahr hat die Sparkasse einen Schwerpunkt bei der Unterstützung der Chormusik gesetzt: „Was Hannover besonders macht, ist die Chorszene“, sagt Volker Alt. Es gebe hier mehr als 400 aktive Chöre: „Das ist einmalig in Deutschland – ihnen wollen wir eine Bühne bieten.“

Hannover ist eine Chorstadt

Spektakulärer Auftritt: die Vivid Voices unter der Leitung von Claudia Burkhardt. © Quelle: Katrin Kutter

Terry-Hoax-Frontmann Oliver Perau, der mit seiner Band „Klang & Leben“ in Pflegeheimen auch Musik für demenzkranke Menschen macht, spielt eine schmissige Version von Udo Jürgens’ „Aber bitte mit Sahne“ – und der Opernplatz geht mit.

Gute Stimmung: Vivid Voices begeistern den Opernplatz. © Quelle: Katrin Kutter

Zwischendurch würdigt Petra Rudszuck, stellvertretende Regionspräsidentin, die generationsübergreifende Kraft des Singens. Bürgermeister Thomas Klapproth lobt die niederschwellige Teilhabe, die Chöre bieten. Und dann reißt die A-cappella-Truppe Maybebop das Publikum mit. Das ganze ist ein großes, buntes Fest, das die Kraft der Musik feiert.

„So wunderschön“: Rapper Spax auf dem Opernplatz. © Quelle: Katrin Kutter

„Es ist so wunderschön – kannst du die Wunder sehn?“ lässt Rapper Spax, verstärkt von Jugendlichen der GSG Berenbostel, die Menschen auf dem Opernplatz singen. Damit liefert er einen passenden Soundtrack für die Atmosphäre hier.

Stimmgewaltig: Maybebop und andere Ensembles sorgen für Stimmung. © Quelle: Katrin Kutter

„Singen ist einfach schön“, schwärmt Hans-Martin Heinemann vom Internationalen Kinder- und Jugendchorzentrum Christuskirche: „Das macht wirklich Gänsehaut.“ Für Himmelfahrt 2024 kündigt er ein besonderes Event an: Dann steigt in Hannover das Internationale Kinder- und Jugendchorfestival mit neun Chören aus der halben Welt.

Ein gut gelaunter Megachor

Am Ende formiert sich der ganze Opernplatz zu einem rekordverdächtigen Megachor unter der Leitung von Arrangeur Oliver Gies. Wer hier zu den Mitwirkenden zählt und wer Publikum ist, lässt sich nicht mehr ausmachen. Ist auch egal. Rund 6000 Menschen sind nach Zählungen der Sparkasse mittlerweile hier, und das Mitmachen ist schließlich Programm.

Große Bühne: Moderator Jan Sedelies (Mitte) führt souverän durchs Programm. © Quelle: Katrin Kutter

So vielfältig wie die Sängerinnen und Sänger auf dem Platz ist auch ihre Musik: Von Abbas „Thank you for the music“ über „Am Brunnen vor dem Tore“ bis zum Neue-Deutsche-Welle Klassiker „Major Tom“ reicht das Spektrum des Openplatzchors. Irgendwie anschlussfähig sind alle Stücke – und was kann schon so komplikationslos Brücken bauen wie die Musik?

Gute Stimmung: Tausende feiern auf dem Opernplatz. © Quelle: Katrin Kutter

„Es ist schon ein gutes Gefühl, mal mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen“, sagt Bianca Herrnberger, Sängerin beim Gospelchor Swing Low aus Lehrte. Viele Chöre hätten die Einschränkungen der Corona-Zeit nicht überlebt, sagt die 51-Jährige: „Da geht von diesem Tag ein tolles Signal aus.“

