﻿61-jährige Frau nimmt verlorenes Portemonnaie mit: Polizei durchsucht Wohnung in Barsinghauen

Barsinghausen. Eine61-jährige Frau aus Barsinghausen hat in einem Geschäft in der Innenstadt ein verlorenes Portemonnaie mit einer hohen Summe Bargeld eingesteckt. Nun droht der Barsinghäuserin Ärger: Bei der Polizei läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Fundsachenunterschlagung gegen sie.

Das war passiert: Die Frau hatte sich am Montag gegen 12.30 Uhr in einem Supermarkt an der Marktstraße aufgehalten. Dabei fand sie eine Geldbörse, die zuvor ein 26-jähriger Kunde dort verloren hatte. Der Inhalt mit 600 Euro war verlockend: Die hohe Bargeldsumme hatte sich der Mann kurz zuvor an einem Geldautomaten gezogen. Zudem befanden sich diverse persönliche Dokumente des Mannes in der Börse.

Videoaufzeichnung filmt Fundsachenunterschlagung in Barsinghausen

Die 61-Jährige nahm das Portemonnaie an sich – die Polizei kam ihr allerdings zügig auf die Schliche: Die Videoüberwachung des Ladens hatte alles aufgezeichnet. Außerdem gab eine Angestellte erste Hinweise auf den Namen der Täterin. Die Ermittler verschafften sich über die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Hannover einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Frau.

Am Mittwoch erhielt die 61-Jährige dann unerwarteten Besuch von der Polizei. Anfangs bestritt sie noch vehement, die Geldbörse samt Inhalt an sich genommen zu haben. Das änderte sich allerdings, als die Beamten ihr klar machten, dass es eindeutige Videoaufzeichnungen gibt.

Portemonnaie entsorgt

Das Bargeld hatte die Diebin in ihrer Wohnung versteckt. Das Portemonnaie war jedoch weg. Die 61-Jährige will es in einen Briefkasten der Deutschen Post geworfen haben. Möglicherweise hat der 26-Jährige Glück und die Börse taucht wieder auf – dann bleiben ihm zumindest die lästigen Behördengänge zur Wiederbeschaffung der Dokumente erspart.