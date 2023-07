﻿Wie hat es dieses Paar aus Vahrenwald geschafft, 65 Jahre zusammen zu bleiben?

Hannover. Anfangs hat kaum jemand an diese Ehe geglaubt. „Zuerst haben alle gedacht, das wird wohl nichts Ernstes werden, weil wir uns doch sehr jung kennengelernt haben“, verrät Gerda Dohmeyer. Aber es hat geklappt – und 65 Jahre gehalten. In Vahrenwald hat das Ehepaar Karlheinz und Gerda Dohmeyer seine Eiserne Hochzeit gefeiert.

Eiserne Hochzeit in Vahrenwald: „Wir mussten nicht heiraten“

In einer Kneipe hatten sich die beiden 1955 kennengelernt. An diesem Abend habe er das erste Mal mit seiner künftigen Frau getanzt, erinnert sich Karlheinz Dohmeyer und lächelt seine Frau an. „Wir mussten nicht heiraten, aber wir wollten es unbedingt“, sagt er.

Drei Jahre hat es dann doch gedauert – nämlich bis zur Volljähigkeit. Die lag damals beim Alter von 21 Jahren. Aber sobald das Heiraten ohne die Unterschrift der Eltern möglich war, feierten die beiden im Jahr 1958 eine große Hochzeitaparty.

Vor größeren Katastrophen verschont

Wie sie es schaffen, schon seit 65 Jahren gemeinsam durchs Leben zu gehen, erklärt sich für das Ehepaar ganz einfach. „Immer zueinander halten und hinter dem anderen stehen, auch wenn das Leben mal härter ist“, versichert Karlheinz Dohmeyer und schiebt nach: „Dann klappt das.“ Sie seien dankbar, dass sie bisher vor größeren Katastrophen im Leben verschont geblieben wurden, ergänzt Gerda Dohmeyer.

Das AWO Pflege-und Gesundheitszentrums Lotte Lemke-Haus in Vahrenwald. © Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Die Gesundheit spielt auch im hohen Alter noch mit. Und so kann das Langstrecken-Ehepaar auch mit stolzen 86 Jahren noch sehr selbstständig in einer Wohnung leben, die im Seniorenzentrum der AWO an der Schleswiger Straße liegt.

Kegel-Freundinnen und Bürgermeister

Kinder hat das Ehepaar nicht, aber dafür einen großen und intakten Freundeskreis. Ein Dutzend gute gelaunte Seniorinnen und Senioren stoßen deshalb mit Prosecco im hauseigenen Café Lottes mit den Dohmeyers an. Um den Tisch versammelt sind Kegel-Freundinnen und alte sowie neue Nachbarschaften, die sich über viele Jahre in Freundschaften verwandelt haben. Auch Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) ist gekommen, um ganz offiziell die Glückwünsche der Stadt Hannover zu überbringen.

Die Entscheidung, sogar den Bürgermeister zur Feier einzuladen, habe sie richtig aufgeregt, berichtet Gerda Dohmeyer noch. Doch dann habe sie sich einen Ruck gegeben: „So eine Feier gibt es ja nur einmal im Leben.“

