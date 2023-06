﻿72 Millionen Euro an Fördergeld ausgeschüttet: Fonds Proklima in Hannover feiert Jubiläum

Hannover. Globaler Klimaschutz benötigt lokales Engagement – auf diese Formel geht die Gründung des Enercity-Fonds Proklima vor 25 Jahren zurück. Seitdem fördert der Fonds energieeffizientes Bauen und Modernisieren im Einzugsgebiet des Energieversorgers, das die Städte Hannover, Hemmingen, Langenhagen, Laatzen, Seelze und Ronnenberg umfasst. Insgesamt hat er bisher 35.800 Maßnahmen unterstützt und rund 72 Millionen Euro ausgeschüttet. „Proklima war bei seiner Gründung europaweit einmalig und ist es in dieser Form heute immer noch“, sagt Matthias Wohlfahrt, Leiter der Geschäftsstelle von Proklima.

Wohlfahrts Vorgänger als erster Leiter der Geschäftsstelle vom Jahr 1998 an war Manfred Görg. „Für Proklima gab es zwei Motive: Die damaligen Stadtwerke als Vorgänger von Enercity wollten mit dem Klimaschutz punkten und zur Expo 2000 ein eigenes Leuchtturmprojekt bieten“, sagt er.

Passivhaussiedlung als erstes Vorzeigeprojekt

Letzteres war die Passivhaussiedlung an der Straße Sticksfeld am Kronsberg. Sie war beim Bau laut Görg die weltweit erst zweite ihrer Art mit klimaneutraler Energiebilanz. „Das Passivhauskonzept ist jetzt längst etabliert und wurde etwa auf Kitas, Schulen, Bürogebäude und auch Supermärkte übertragen“, sagt Matthias Wohlfahrt.

Im Stadtbild Hannovers gibt es einige sichtbare Projekte, die Proklima unterstützt hat – die Solarfähre auf dem Maschsee etwa und die auffällige Solaranlage auf dem Pavillon am Weißekreuzplatz. Das sogenannte Stiebelhaus an der Schaufelder Straße in der Nordstadt fällt zwar optisch nicht sofort auf, hat aber erstens als Schauplatz bei den Randalen der sogenannten Chaos-Tage im Jahr 1995 eine eigene Geschichte und zweitens in Sachen Gebäudesanierung einen Maßstab gesetzt. „Der gesamte Energieverbrauch in dem Miethaus ist um das Zehnfache gesunken“, sagt Wohlfahrt.

Jeder Euro Fördergeld löst weitere Investitionen aus

Insgesamt schüttet Proklima jährlich mehr als 3 Millionen Euro an Fördermitteln aus. Den Löwenanteil steuert Enercity bei, außerdem beteiligen sich die Städte im Einzugsgebiet des Versorgers. „Jeder Euro löst weitere 13 Euro an Zusatzinvestitionen aus. Das Geld kommt der lokalen Wirtschaft zugute“, betont Wohlfahrt.

Grundsätzlich unterstützt Proklima Maßnahmen, die den Kohlendioxidausstoß verringern – laut Bilanz sind es bisher rund 2 Millionen Tonnen, die durch geförderte Maßnahmen vermieden wurden. Ferner fließt Geld in die Markteinführung neuer Technologien; ein Beispiel dafür war die Passivhaussiedlung am Kronsberg.

Ein Fokus liegt auf der Wärmewende

In den zweieinhalb Jahrzehnten seines Bestehens hat der Fonds seine Förderprogramme immer wieder aktualisiert. Zu Beginn lag der Schwerpunkt auf Gebäudedämmung. „Das machen wir immer noch, aber wir haben die Wärmewende als große Herausforderung“, sagt Wohlfahrt. Deshalb gibt es jetzt finanzielle Unterstützung auch für Immobilienbesitzer, die etwa Wärmepumpen oder Solaranlagen installieren.

Proklima steht nicht allein in der Förderlandschaft. „Wir dürfen aber flinker und frecher sein als etwa der Bund und konnten Geld mobilisieren, das sonst nicht kommen würde“, erklärt Görg. Durch Enercity und die beteiligten Kommunen gebe es eine dauerhafte Finanzierungsquelle auf lokaler Ebene.

Geschäftsstellenleiter Wohlfahrt ist sich sicher, dass Proklima auch künftig gebraucht wird. „Es gibt ausreichend Arbeit im kommunalen Bereich“, sagt er und nennt als Beispiel Anpassungen an die Folgen des Klimawandels etwa durch Kältetechnik, Sonnenschutz oder Einsparungen beim Wasserverbrauch. „Wir setzen darauf, dass von uns geförderte Projekte auch Vorbildeffekte haben“, betont Wohlfahrt.

HAZ