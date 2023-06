﻿ 78-Millionen-Neubau der IGS Büssingweg: Grundstein gelegt

Vahrenwald. Nach jahrelanger Planung ist jetzt der Grundstein für den Neubau der Integrierten Gesamtschule (IGS) Büssingweg in Vahrenwald gelegt worden, befüllt mit Bauplänen, Schülerwünschen, einer gedruckten Zeitung und einem Blumenplakat. Bis 2026 soll ein fünfzügiges Gebäude errichtet werden, in dem rund 1200 Schülerinnen und Schüler Platz finden. Zudem entstehen eine mehrstöckige Sporthalle mit Tribüne und eine Einfeldsporthalle. Die IGS ist seit 2020 „Talentschule des Sports“.

Nachhaltigkeit am Bau der IGS Büssingweg

„Wir investieren hauptsächlich in Schulen“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Grundsteinlegung der IGS-Büssingweg. © Quelle: Nancy Heusel

„Rund 78 Millionen Euro werden wir hier in den nächsten Jahren hineinstecken“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay bei der Grundsteinlegung. Überhaupt investiere die Stadt vor allem in Schulbauten. Großzügige Außengelände, Barrierefreiheit, aber auch Nachhaltigkeit am Bau seien heutzutage Standard, sagte Onay. Bei der IGS Büssingweg habe man viel Wert auf umweltgerechtes Bauen gelegt, davon zeugten die begrünten Balkone und Terrassen, aber auch die Nistkästen in der Verblendung. Ein Großteil des abgerissenen Materials wird wiederverwendet.

Selfie mit OB: Schüler der IGS Büssingweg mit Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Nancy Heusel

Lernhäuser sollen sich windmühlenartig um die Mensa gruppieren, wie Architekt Stefan Feldschnieders sagte. Die große Schule solle so übersichtlicher werden.

Freut sich auf den Neubau: Schulleiterin Isabell Lenius von der IGS Büssingweg. © Quelle: Nancy Heusel

„Wir freuen uns auf die Zukunft“, betonte Schulleiterin Isabell Lenius. Und Schülersprecher Ahmed (15) aus dem 10. Jahrgang sagte, die Schüler hätten lange genug mit dreckigen Toiletten, schimmeligen Räumen und nicht funktionierender Technik zu kämpfen gehabt.

„Lange genug mit dreckigen Toiletten und schlechter Technik gelebt“: Schülersprecher Ahmed (15) bei der Grundsteinlegung an der IGS Büssingweg. © Quelle: Nancy Heusel

Die IGS Büssingweg war 2010 aus einer früheren Haupt- und einer Realschule entstanden, auch die Volkshochschule hatte hier einen Standort.

