﻿Gedenken am Maschsee in Hannover: Jugendliche erinnern an 8. Mai 1945

Hannover. Es ist still auf dem Ehrenfriedhof am Maschsee-Nordufer. Leise, getragene Musik weht über die Gräber der 386 ermordeten NS-Zwangsarbeiter, die hier ruhen. Deutsche und polnische Jugendliche tragen Gedichte der Schriftstellerin Mascha Kaléko und des Lyrikers Krzysztof Kamil Baczynski vor, der mit nur 23 Jahren beim Warschauer Aufstand starb. Dann legen sie gemeinsam weiße Gerbera nieder, als Zeichen des Gedenkens.

Bei einer bewegenden Veranstaltung haben mehr als 100 Menschen am 8. Mai an den Jahrestag des Kriegsendes 1945 erinnert. „Der Zivilisationsbruch durch die Nationalsozialisten konnte schlussendlich nur mit militärischen Mitteln beendet werden“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. Er rief zur Wachsamkeit gegenüber jeder Form von Ausgrenzung, Hetze und Extremismus auf. Der russische Angriffskrieg habe gezeigt, welch fragiles Konstrukt der Frieden sei: „Wir fühlen mit den Menschen aus der Ukraine.“

„Wir fühlen mit den Menschen aus der Ukraine“: Oberbürgermeister Belit Onay bei der Gedenkveranstaltung. © Quelle: Rainer Dröse

Im Vorfeld waren 16 Schülerinnen und Schüler von IGS Südstadt und St.-Ursula-Schule in die polnische Hauptstadt gereist – genau 80 Jahre nach dem jüdischen Aufstand im Warschauer Getto. Im Unterricht rekonstruierten sie außerdem einige Biografien jener rund 50 Menschen, die am 31. März 1942 aus Hannover in das Getto deportiert worden waren.

Große Anteilnahme: Mehr als 100 Menschen versammelten sich auf dem Ehrenfriedhof. © Quelle: Rainer Dröse

Jugendliche besuchen Warschau

„Die Fahrt war sehr beeindruckend“, sagt die 18-jährige Helena, „wir alle wollen unbedingt noch einmal dorthin, um uns mit diesem dunklen Kapitel unserer Geschichte zu beschäftigen.“

Warnung vor Hetze und Extremismus: Oberbürgermeister Onay sprach zu den Jugendlichen. © Quelle: Rainer Dröse

„Das Thema interessiert die Jugendlichen sehr, es gehört zu ihrer Identität als Deutsche“, sagt Geschichtslehrer Friedrich Huneke. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern vom Liceum Ogolnoksztalcace in Warschau gestalteten die Jugendlichen aus Hannover auch das Gedenken am Maschsee, bei dem unter anderem Vertreter von Stadt, Region und IG Metall Kränze niederlegten.

Stilles Gedenken: Vertreter von Stadt, Region und verschiedenen Organisationen legten Kränze nieder. © Quelle: Rainer Dröse

Dabei gaben sie einigen Opfern ihre Individualität zurück, indem sie exemplarisch ihre Lebensläufe vorstellten. So erinnerten sie an den Travestiekünstler Friedel Schwarz, der in schwul-lesbischen Lokalen auftrat und 1943 im KZ Neuengamme ermordet wurde. Oder an den jüdischen Mediziner Otto Bloch. Der Musikliebhaber wurde mit Frau und Tochter aus Hannover zunächst ins Warschauer Getto deportiert und vermutlich im März 1942 in Treblinka ermordet.

Zeichen der Erinnerung: Schülerinnen und Schüler legten weiße Blumen auf dem Friedhof nieder. © Quelle: Rainer Dröse

Oberbürgermeister Onay lobte das gemeinsame Jugendprojekt, das vom Zeitzentrum Zivilcourage mitorganisiert wurde: „Ohne Erinnerung“, sagte er, „verlieren wir die Zukunft.“