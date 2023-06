﻿„Ein echtes Vorbild“: 130 Gäste im Rathaus gratulieren Herbert Schmalstieg zum 80. Geburtstag

Hannover. Kein Platz war mehr frei im altehrwürdigen Hodlersaal des Rathauses. Rund 130 Gäste waren am Donnerstag gekommen, um Alt-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg zum 80. Geburtstag zu gratulieren, darunter etliche Prominente, allen voran Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der auch die Laudation hielt. Die Ehre gaben sich ehemalige Dezernenten Schmalstiegs, darunter der spätere Verdi-Chef Frank Bsirske, sowie 96-Boss Martin Kind. Von der Stadt gab es als Geschenk eine Holzbank für den Berggarten, ein Lieblingsort Schmalstiegs.

Ehrengäste: Ehemaliger Dezernent und Verdi-Chef Frank Bsirske (von links), Bundestagsabgeordneter Adis Ahmetovic und Niedersachsens Vize-Ministerpräsidentin Julia Hamburg. © Quelle: Rainer Dröse

„Alles Gute, Chef“

Schmalstieg sei ein idealer Oberbürgermeister gewesen, deshalb genieße er noch immer so hohes Ansehen – so die These, die Weil in seiner Rede etwas umständlich entfaltete. Ungeheuer fleißig, belastbar und führungsstark sei Schmalstieg gewesen. „Er wollte, dass seine Stadt Ambitionen hat“, sagte Weil und führte die Expo 2000 als Beispiel an. Schmalstieg sei immer authentisch geblieben. „Alles Gute, Chef“, sagte Weil zum Abschluss.

Auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) lobte Schmalstiegs Verdienste. „Du bist ein echtes Vorbild“, sagte Onay. Schmalstieg stehe für ein tolerantes, vielfältiges und friedliebendes Hannover. Sichtlich bewegt bedankte sich Schmalstieg für die Worte und fügte hinzu: „Ich wünsche der Stadt, dass sie ihre Vorzüge weiterentwickelt.“

